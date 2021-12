Heidelberg. (pol/mare) Am Mittwochabend hat eine Gruppe junger Männer einen 19-Jährigen auf dem Boxberg verprügelt. Drei Frauen griffen ein, wie die Polizei mitteilt.

Gegen 21 Uhr schlugen und traten eine Gruppe mit etwa zehn jungen Männern auf einen 19-Jährigen ein. Das Opfer lag bereits am Boden, als ihn die Schläge und die Tritte am ganzen Körper und am Kopf trafen. Der Haupttäter schlug hierbei mehrfach gezielt mit einem Baseballschläger auf ihn ein. Erst als drei beherzte Frauen - Beschäftige des nahegelegenen Altenheims - zu Hilfe kamen, flüchteten die Täter in Richtung Waldrand. Aufgrund der heftigen Attacken war der schwerverletzte junge Mann nicht mehr ansprechbar und musste von einem Krankenwagen in die Chirurgie Heidelberg gebracht werden. Lebensgefahr besteht nicht.

Die flüchtigen Täter waren im Alter von 18 bis 25 Jahre und dunkel bekleidet. Der Haupttäter mit dem Baseballschläger war etwa 1,70 Meter groß, hatte einen Vollbart und "süd- bis südosteuropäisches Aussehen", wie die Polizei schreibt. Eventuell trug er eine Mütze von Lacoste.

Die Polizei sucht Zeugen. Diese können sich melden beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, Telefon 06221/3418-0.