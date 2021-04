Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Fast 60 Kinder der Bahnstadtgrundschule landeten pünktlich zu den Osterferien in Quarantäne. Die beiden Klassen der Ganztagsschule hatten gemeinsam zu Mittag gegessen, dann wurde ein Kind positiv auf das Coronavirus getestet. War das nur Pech, weil am Abend vor diesem Mittagessen die Regeln für den Mensabetrieb geändert wurden? Würden jetzt nicht mehr alle Kinder in Quarantäne geschickt? Diese Fragen beantwortete das Gesundheitsamt auf RNZ-Anfrage nicht.

Es sind die ständig wechselnden Regelungen und schwer nachvollziehbaren Entscheidungen des Gesundheitsamts, die Eltern wie Annett Pietrowiak ärgern. Ihr sechsjähriger Sohn musste einen Großteil der Ferien in Quarantäne verbringen. "Ich war bisher überzeugt davon, dass alle Infektionsschutzmaßnahmen sinnvoll und notwendig sind. Inzwischen habe ich große Zweifel", sagt Pietrowiak. Erst galt kein Mindestabstand beim Essen. Dann plötzlich doch. Im zweiten Jahr der Pandemie könne man es sich nicht leisten, kein Konzept für eine verlässliche Beschulung zu organisieren.

Pietrowiak hat versucht, sich gegen die Quarantäne zu wehren und einen Eilantrag beim Verwaltungsgericht Karlsruhe gestellt: Immerhin habe ihr Sohn an einem Tisch weit entfernt von dem später positiv getesteten Kind gesessen. Und wenn er nur als "Cluster-Schüler" und nicht als Kontaktperson der Kategorie eins eingeordnet worden wäre, wäre er mit einem negativen Test aus der Quarantäne entlassen worden. Doch das Gericht lehnte den Antrag ab. Aufgrund der steigenden Fallzahlen überwiege das Interesse am Gesundheitsschutz der Bevölkerung. Und die Kategorie Cluster-Schüler gab es bei der Eilentscheidung des Gerichts auch schon gar nicht mehr: Sie wurde zwischenzeitlich aus der Corona-Verordnung gestrichen.

Bleibt der Frust über die Entscheidung des Gesundheitsamts. Pietrowiak empfindet sie als Willkür. Auf RNZ-Anfrage wollte die Behörde sich zur Entscheidung nicht im Einzelnen äußern. Es heißt: "Wir bitten um Ihr Verständnis, dass in der momentanen Situation unser Gesundheitsamt nicht die Ressourcen hat, um Entscheidungen, die zwei Wochen zurückliegen, im Rahmen einer Presseanfrage nochmals aufzuarbeiten."

Nur so viel: Das "erfahrene Ermittlungsteam" habe bei der Einstufung als enge Kontaktpersonen verschiedene Entscheidungskriterien herangezogen. "Dies sind unter anderem die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts, die geltenden Corona-Verordnungen, vorhandene Hygienepläne – aber auch die Einschätzungen, in diesem Fall, der Lehrerinnen und Lehrer, der Schulleitung und der betroffenen Personen." In der Antwort des Amts heißt es "enge Kontaktperson", denn das RKI benutzt jetzt diesen Begriff statt "Kontaktperson der Kategorie I".

"Es ist schwer, sich zu orientieren", sagt auch Ute Salize vom Verein Päd-aktiv, der das Mittagessen in der Bahnstadtschule organisiert. Am Morgen des Tages, an dem das verhängnisvolle Mittagessen stattgefunden hatte, habe man bei Päd-aktiv von der Änderung der Verordnung am Vorabend gehört. Man setze Vorgaben um, "so schnell es geht", sagt Salize, aber man könne bei einer Ganztagsschule nicht einfach das Mittagessen absagen, auch wegen des Caterers, der bereits die warmen Mahlzeiten vorbereitet hatte. Mittlerweile gibt es nur noch kalte Lunchpakete, die die Kinder in andere Räume mitnehmen und dort in kleinen Gruppen verzehren können, um den Abstand einzuhalten.

Doch auch jetzt noch könnte eine Gruppe Kinder in Quarantäne kommen, wenn später eines positiv getestet wird. Denn das RKI stellt es ins Ermessen der Gesundheitsämter, bei einem gemeinsamen Schulessen auf die individuelle Risikoermittlung zu verzichten, also nicht zu prüfen, wo welches Kind wo saß und ob gelüftet wurde. Pietrowiak wünscht sich nur Verlässlichkeit und Transparenz, warum Entscheidungen getroffen werden. "Das Vertrauen geht langsam verloren", sagt sie.