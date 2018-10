In der Parkanlage in der Kurfürsten-Anlage kontrollierte die Polizei Wohnsitzlose. Fotos: Philipp Rothe

Heidelberg. Um das subjektive Sicherheitsempfinden der Bevölkerung, von Berufspendlern und Reisenden zu stärken, waren am Donnerstagnachmittag Polizei, Kommunaler Ordnungsdienst und Bundespolizei gemeinsam rund um den Heidelberger Hauptbahnhof im Einsatz. Die Aktion fand im Rahmen der Partnerschaft "Sicher in Heidelberg" statt, die Stadt und Land Anfang des Jahres geschlossen haben. Am Hauptbahnhof wollten die Beamten mit ihrer Präsenz vor allem Diebstähle und Rauschgiftkriminalität bekämpfen, am Fernbusbahnhof wurden Fahrgäste, Fahrer und Busse kontrolliert und in der Grünanlage in der Kurfürsten-Anlage zwischen Hauptbahnhof und Römerkreis Wohnsitzlose.

Die Polizei suchte auch nach möglichen Mängeln an Bussen.

Grund für Polizei und Kommunalen Ordnungsdienst (KOD), in der Parkanlage genauer zu hinzuschauen, war die überdurchschnittliche Häufung der Beschwerden in der letzten Zeit. Vor allem wegen des Lärms meldeten sich Anwohner bei Stadt und Polizei. "Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Raum sind uns wichtig", sagte Michael Blum, Abteilungsleiter Sicherheit und Ordnung beim Bürgeramt, während der Kontrolle. Im Park gebe es - bedingt durch viele Menschen, die sich im heißen Sommer dort aufgehalten haben - ein Lärmproblem. Wer sogenannte Ordnungsstörungen begeht - also nach zu viel Alkoholkonsum herumgrölt -, muss mit einem Platzverweis oder einem Aufenthaltsverbot rechnen.

Dass es sich bei der Parkanlage an der Haltestelle "Stadtwerke" um einen Brennpunkt handelt, wissen die Verantwortlichen: "Durch die Nähe zu unserer Dienststelle sind wir hier kontinuierlich vor Ort", sagte Jan-Philipp Merx, Sachgebietsleiter Kommunaler Ordnungsdienst beim Bürgeramt. Man habe im Sommer in erster Linie Platzverweise erteilt, um die Lage in den Griff zu bekommen. Weil die Verwahrlosung und die Vermüllung ein Problem darstellten, wolle man die Überwachung durch die groß angelegte Aktion verstärken. Zudem wird das Landschafts- und Forstamt heute in der Parkanlage aktiv und wird Hecken und Büsche zurückschneiden, um Rückzugsorte zu beseitigen, wie eine Stadtsprecherin erklärte.

Die zum Teil stark alkoholisierten Kontrollierten machten ihrem Unmut über die Aktion lautstark Luft: "Das ist nicht in Ordnung, was hier abläuft. Es geht nicht, die Leute hier zu vertreiben", sagte ein Obdachloser. Nach der Kontrolle versuchten Streetworker, die aufgeheizte Stimmung wieder zu beruhigen.

In der Alten Eppelheimer Straße inspizierten Beamte von Verkehrspolizei und dem Fahndungsdienst der Autobahnpolizei Fahrgäste, Fernbusse und deren Fahrer. Bis 20 Uhr wurden dort die Ausweise von ankommenden und abfahrenden Fahrgästen überprüft. Nachgeschaut wurde auch, ob sich Personen illegal in Deutschland aufhalten oder ob sie illegal eingereist sind. "Wer kontrolliert wird, entscheiden die Beamten durch ihre allgemeine Lebens- und Diensterfahrung", erklärte ein Polizeisprecher. Für die Durchsuchung des Gepäcks hatte die Polizei ein Zelt aufgebaut, vor Ort waren auch Spezialisten für gefälschte Ausweisdokumente. Gleich beim ersten Bus wurden sie fündig: Eine Person hatte einen gefälschten Ausweis dabei. Bei den Fahrern standen die Lenk- und Ruhezeiten sowie die Bestimmungen des Linienverkehrs im Mittelpunkt.

Im Hauptbahnhof waren Kontrollteams der Bundespolizei unterwegs. "Ein Bahnhof ist immer ein Sammelbecken für Straftaten", erklärte ein Polizeisprecher. Deshalb hätten die Beamten dort ein besonderes Augenmerk auf mögliche Diebstähle und die Drogenkriminalität.