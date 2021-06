Erster Bürgermeister Jürgen Odszuck, Dirk Rulffes (Vorsitzender des Vereins Neckarorte) und Oberbürgermeister Eckart Würzner (von links) bei einer sommerlichen Pressekonferenz am Römerbad. An diesem „Neckarort“ soll es im Juli Kultur satt geben. Foto: Philipp Rothe

Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Es ist ein lange gehegter Traum vieler Heidelbergerinnen und Heidelberger: Eine Stadt, die näher an ihren Fluss rückt. Nachdem diese Vision mit dem geplatzten Neckarufertunnel 2011 vorerst gescheitert war, scheint sie zehn Jahre danach auf dem besten Wege zu sein, doch noch Wirklichkeit zu werden. Möglich macht es das Projekt "Neckarorte – Stadt an den Fluss", im Rahmen dessen der Verein Neckarorte und die Verwaltung seit 2016 alternative Möglichkeiten erarbeiten, das Neckarufer und die Menschen zusammenzubringen.

Zentraler Baustein des Projekts sind die "Neckarorte". Angestoßen wurden sie von der Architektenkammer Baden-Württemberg, der Kammergruppe Heidelberg und dem Stadtplanungsamt. Anfang 2017 gründete sich dann der Verein Neckarorte, der sich zum Ziel setzte, große und kleine Orte mit Potenzial entlang des Neckarufers aufzuwerten, neu zu gestalten und zu verbinden. In diesem Sommer will der Verein nun erstmals vier "Neckarorte" zeitgleich bespielen: das Bergheimer Iqbalufer, den Neckarlauer und die Alte Brücke in der Altstadt sowie das alte Römerbad an der Ernst-Walz-Brücke in Neuenheim.

Besonders viel geboten ist in den kommenden Wochen an der Ernst-Walz-Brücke. Zusätzlich zum "Neckarort" östlich des Brückenpfeilers mit Strand und Bar entsteht westlich davon, auf dem ehemaligen Wendehammer, "das Rote Haus am Neckar" – ein kleines rotes Kunsthaus samt rundem Platz für Zuschauerinnen, Besucher und Zuhörerinnen sowie einer Bühne mit Kinoleinwand. Ab dem 2. Juli gibt es dort an fünf aufeinanderfolgenden Wochenenden ein großes Kultur- und Kunstprogramm gespickt mit mehr als 30 musikalischen, künstlerischen und anderen kreativen Aufführungen. Das Land Baden-Württemberg fördert das Projekt im Rahmen des Programms "Kunst trotz Abstand!" mit rund 47.000 Euro. Und auch die Stadt beteiligt sich: Sie unterstützt das Gesamtprojekt "Neckarorte" mit weiteren 67.000 Euro.

"Wir freuen uns riesig, dass durch die Förderung des Landes und der Stadt Heidelberg ein großes, freies Kultur- und Kunstprogramm an der Ernst-Walz-Brücke stattfinden kann", sagte Dirk Rulffes, Vorsitzender des Vereins Neckarorte, bei einem Pressegespräch vor Ort am Montag. Dass die "Neckarorte" heute fest etablierter Bestandteil der Heidelberger Erholungs-, Vergnügungs- und Veranstaltungskultur sind und eintönige, unbelebte Stellen am Fluss in vielfältige, belebte Treffpunkte verwandelt haben, versetzt ihn noch immer in "Erstaunen". Es sei der Verdienst aller, die in den vergangenen Jahren daran mitgearbeitet hätten, sagte er. Rulffes hob besonders die Menschen hervor, die sich im Verein engagieren, die Getränke verkaufen, Stühle aufstellen und Tische zusammenzimmern.

Das Projekt "Neckarorte" begann im Jahr 2016 mit zeitlich begrenzten Veranstaltungen an vier Standorten: dem westlichen Neckarlauer in der Altstadt, der Adler-Überfahrt in Schlierbach, dem Iqbalufer in Bergheim und dem Kerweplatz am Wieblinger Altneckar. 2018 kam der Bereich rund um das alte Römerbad am nördlichen Brückenkopf der Ernst-Walz-Brücke in Neuenheim hinzu. Im Juli soll an der Alten Brücke ein sechster "Neckarort" entstehen. Die "Neckarorte" sind frei zugänglich und voraussichtlich bis Oktober geöffnet. In diesem Sommer sind es neben dem Standort an der Alten Brücke auch der Neckarlauer, wo es seit Mitte Juni wieder einen Stadtstrand gibt (mit Bar), das Iqbalufer und das Römerbad (mit Bar). Am Römerbad steht in den kommenden Wochen auch das "Rote Haus am Neckar" samt Bühne und Kinoleinwand. Start dort ist am 2. Juli mit einem Open-Air-Gottesdienst. Das komplette Programm gibt es unter: neckarorte-heidelberg.de. Künstlerinnen und Künstler aller Sparten, die dort auftreten wollen, können sich per E-Mail an info@neckarorte-heidelberg.de wenden. pne

Gerade in diesem noch immer von der Pandemie bestimmten Jahr habe man sich vorgenommen, möglichst viele Freiflächen in Heidelberg zu schaffen, sagte Rulffes. Neu hinzu kommen soll neben dem "Roten Haus am Neckar" im Juli daher auch ein "Neckarort" an der B 37 unterhalb der Alten Brücke. Wie genau dieser Ort am Ende gestaltet wird, ob auch dort Sand aufgeschüttet werden kann und ob der Verkehr auf der angrenzenden Bundesstraße währenddessen beruhigt wird, hänge aber noch von planungsrechtlichen Vorgaben der entsprechenden Behörden ab, sagte der Architekt.

Aktionen wie die "Neckarorte" bereicherten die Stadt und das soziale Miteinander, sagte Oberbürgermeister Eckart Würzner. Dies sei gerade nach den langen Einschränkungen wichtig. Auch Würzners Stellvertreter, Bürgermeister Jürgen Odszuck, lobte das Konzept. Mithilfe einfacher Mittel wie Pop-up-Beaches, Pop-up-Lounges und Ruheoasen werde die Stadt aktiv gestaltet. "Gleichzeitig können sich daraus städtebauliche Projekte an den Freiräumen am Neckarufer entwickeln."

Eines dieser städtebaulichen Projekte soll auch eine neue Promenade am südlichen Neckarufer sein, an der man nach wie vor arbeite, betonte Odszuck. Das Projekt wurde 2019 im Rahmen einer Machbarkeitsstudie vorgeschlagen. Demnach würde sich die Promenade auf einer Länge von 3,7 Kilometern vom Wieblinger Wehrsteg bis zum Karlstor entlang des Flusses ziehen. In Teilabschnitten könnte dort eine zusammenhängende, fußläufige Verbindung am Neckar entstehen, teils schwimmend, teils fest auf dem Wasser verankert oder an Land. Das Projekt sieht auch eine besser Verkehrsführung für Radfahrer vor. Die Idee ist, dass die Zweiräder direkt neben der B 37 fahren, also auf dem alten Gehweg, während die Fußgänger einige Meter tiefer, direkt am Fluss, unterwegs sein könnten. So würde man zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, sagte Bürgermeister Odszuck.

Wie genau diese Promenade umgesetzt werden kann, wird derzeit noch geprüft. Ein entsprechendes Planfeststellungsverfahren wird frühestens 2022 auf den Weg gebracht.