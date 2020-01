Von Micha Hörnle

Heidelberg. Es ist die klassische Geschichte von zwei Meinungen, die man verstehen kann, die aber nicht unter einen Hut zu bringen sind – auch wenn es "nur" um eine Rampe vor einem Mietshaus im Hasenleiser geht. Alle Mieter im Haus Erlenweg 29 haben in ihrem Brief an ihren Vermieter, die städtische Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz (GGH), geschrieben, in dem sie um eine solche baten – zumal ja gerade das Haus umgebaut wird. Aber die städtische Wohnungsgesellschaft bleibt hart: "Es wird, auch nach der Sanierung, so etwas nicht geben: Wir machen alles, wenn es problemlos machbar ist. Hier ist es nicht möglich."

Angestoßen hat die Sache Else Klingmann (75), die seit einer nicht gut verlaufenen Wirbelsäulenoperation auf den Rollator angewiesen ist. Ihr Arzt, der Wirbelsäulenspezialist Dr. Pascal Militzer, schrieb an die GGH: "Da eine erhebliche Sturzgefahr besteht, möchte ich Sie bitten, im Rahmen der aktuell laufenden Haussanierung eine Rampe einzubauen." Vor dem Umbau gab es auch keine Rampe, aber immerhin eine Stufe, die so breit war, dass man sie samt Rollator erklimmen konnte.

Im Moment ist das Haus eine Baustelle, es wird energetisch saniert, also wärmegedämmt und mit neuen Fenstern versehen. Und es gibt eine provisorische Rampe, die direkt auf die Feuerwehrzufahrt zuläuft. Die hat allerdings eine Stufe und ein ziemliches Gefälle: Schon ein paar Mal ist der Rollator, den Klingmann nicht mehr halten konnte, heruntergerollt. Aber es ist ja nur ein Provisorium, das könne man die paar Monate ertragen. Schwerer im Magen liegt ihr, dass es auch nach der Sanierung nur Stufen vor der Eingangstür geben soll – wie beim Nachbarhaus. Doch die seien zu schmal, als dass man dort mit einem Rollator stehen könnte.

Jetzt könnte man ja – wie es die GGH tut – fragen, warum Klingmann eine Rampe im Erdgeschoss braucht, wenn sie durch ein Treppenhaus in den dritten Stock muss. Die Rampe braucht sie vor allem für den Rollator. Den lässt sie im Erdgeschoss stehen, dann hievt sie sich am Geländer Stufe um Stufe in den dritten Stock, in ihrer Wohnung steht dann der zweite Rollator.

Nun hat ihr die GGH angeboten, in eine gänzlich barrierefreie Wohnung in einem Haus nur wenige Meter Luftlinie entfernt – in der Höllenstein-Siedlung – umzuziehen, das komplett neu gebaut wurde. Doch Klingmann lehnt ab: "Das, was mir die GGH angeboten hat, ist zu teuer. Ich bin die erste Mieterin in diesem Haus, 1971 sind wir eingezogen. Außerdem werde ich bald 76, was soll ich jetzt noch umziehen?" Abgesehen davon, dass sie und ihr 2013 verstorbener Mann viel Geld in die Wohnung gesteckt haben – und außerdem verstünden sich alle acht Mietparteien gut. Die haben übrigens auch alle die Rampe von der GGH gefordert. Auch Hubert Scholz, der seit 1985 hier im Erdgeschoss wohnt und dessen 80-jährige Frau auf einen Rollator angewiesen ist: "Fast alle hier im Haus haben Probleme mit dem Gehen."

Klingmann bekam auch Antwort auf ihren Brief. Zunächst hieß es von der GGH, "dass wir den Einbau der Rampe aus wirtschaftlicher Sicht derzeit nicht vertreten können". Das Budget für Sonderwünsche der Mieter sei aufgebraucht. Daraufhin setzte Klingmann abermals ein Schreiben auf und bekam nun zur Antwort, dass eine Rampe in die Feuerwehreinfahrt ragen würde – während sich Klingmann fragt, ob denn an der Seite nicht genug Platz sei.

Gerald Kraus von der GGH versteht die Aufregung ohnehin nicht: "Die Rampe bringt nichts, und sie kostet einen Haufen Geld. Wir können uns bei Umbaumaßnahmen nicht nach dem Wunsch einzelner Mieter richten. Außerdem: Was macht Frau Klingmann mit dem Rollator, wenn er drin ist?" Da blockiere er den Rettungsweg.

Eine barrierefreie Sanierung sei bei dem Haus nicht machbar, die Mieten seien zu gering: "Das sind mit die niedrigsten in ganz Heidelberg. Wir überprüfen routinemäßig bei Sanierungen, ob wir Barrierefreiheit schaffen können, aber hier geht es nicht." Stattdessen erneuert er das Angebot, dass Klingmann in eine andere Wohnung ziehen soll, zumal die alte mit ihren fast 100 Quadratmetern zu groß für Alleinstehende sei und das Treppenhaus für die gehbehinderte Frau eine große Hürde sei, woran auch eine Rampe nichts ändere: "Damit zementieren wir einen Umstand, der jetzt schon nicht gut für Frau Klingmann ist."