Heidelberg. RNZ. Heidelberg ist eine von fünf "Digitalen Zukunftskommunen" in Baden-Württemberg - und wird dafür vom Land mit 880.000 Euro gefördert. Die Auszeichnung übergab Innenminister Thomas Strobl (CDU), der auch für Digitalisierung zuständig ist, gestern in seinem Ministerium in Stuttgart an Nicole Huber, die die digitalen Aktivitäten Heidelbergs koordiniert. "Wir wollen heute symbolisch eine Zeitenwende einläuten", sagte Strobl. Neben Heidelberg zeichnete der Minister Karlsruhe, Ludwigsburg und Ulm als Vorzeigekommunen aus. Sie alle seien "Schrittmacher des digitalen Wandels", die ihren Bürgern das Leben durch technische Neuerungen erleichtern würden.

In Heidelberg fließt das Geld konkret in die geplante Online-Plattform "Mash", die verschiedene Angebote verknüpfen soll. Bei diesem Projekt arbeitet die Stadt mit Partnern aus Wirtschaft und Wissenschaft zusammen. Die vier Kernelemente von "Mash":

Das Bürgerportal: Jeder Bürger findet online alle für seine jeweilige Lebenssituation wichtigen Serviceinformationen gebündelt. Ein digitaler Assistent liefert wichtige Notfallnummern und Ansprechpartner für Beratung und Hilfe in bestehenden Institutionen.

Das mobile Medien- und Digitallabor: Ein Info- und Experimentiermobil soll die digitalen Vorteile in den Stadtteilen, in Kindergärten, Schulen und auch Seniorenwohnheimen aufzeigen und für jedermann erlebbar machen - auch mit Workshops. Dadurch sollen Ängste und Vorbehalte gegen die digitale Welt abgebaut werden. Betreiben soll das Ganze die Stadtbücherei.

Der intelligente Winterdienst: Sensoren sollen künftig frühzeitig die Gefahr von Glätte auf Straßen und Brücken identifizieren. Der Füllstand von Streugutbehältern soll ebenso digital erfasst werden. Dadurch können der Winterdienst zielgerichteter eingesetzt und die Route der Streufahrzeuge effizienter geplant werden. Das gewünschte Ergebnis: sicherere Straßen.

Die Digital-Lotsen: In allen städtischen Ämtern sollen künftig Mitarbeiter als Ansprechpartner für das Thema Digitalisierung dienen. Diese sogenannten Digital-Lotsen helfen, das Bild einer "Digitalen Stadt" zu erarbeiten und die Digitalisierung in Heidelberg in all ihren Facetten voranzutreiben.