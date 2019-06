Von Philipp Neumayr

Heilbronn. Was hilft gegen das Gehwegparken? Darüber war man in Heidelberg in der Vergangenheit immer wieder unterschiedlicher Meinung. Klare Position bezog nun der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) Rhein-Neckar. Zum Abschluss der bundesweiten "Falschparker-Aktionswoche" - sie wurde organisiert vom Verkehrsclub Deutschland (VCD) - rief der Verein dazu auf, Falschparkern den Kampf anzusagen.

"Es ist leider auch in Heidelberg immer noch ein großes Problem, dass Straßen und Gehwege oft von Autos zugeparkt sind", sagte Bernhard Pirch-Rieseberg, Vorstandsmitglied des ADFC Rhein-Neckar. Mit Aufklebern ("Parke nicht auf unseren Wegen") und Gelben Karten bewaffnet, fuhren er und seine Kollegen daher am Freitag durchs Stadtgebiet. Jeder Falschparker, der den Ehrenamtlichen ins Auge fiel, bekam eine entsprechende Verwarnung auf sein Fahrzeug geklebt. "Vielleicht bringen wir die Leute auf diese Weise dazu, künftig nicht mehr auf Gehwegen zu parken", erklärte Pirch-Rieseberg.

Allzu viele Verwarnungen konnten die Verkehrsaktivisten jedoch nicht verteilen. Denn viele der Geh- und Radwege waren am Freitagnachmittag das, was sie eigentlich immer sein sollten: frei. Einen möglichen Grund machte ADFC-Pressesprecher Bert-Olaf Rieck aus: "Ich glaube, die meisten sind schon auf dem Weg in die Pfingstferien." An seinen Zielen und denen seiner Vereinskollegen änderte diese Momentaufnahme aber nichts. Das Thema sei schließlich ein Sicherheitsthema, betonte Pirch-Rieseberg. "Wenn der Gehweg auch nur zur Hälfte zugeparkt ist, birgt das eine Gefahr für Radfahrer und Fußgänger, insbesondere für Kinder."

Wie solch eine Gefahr aussehen kann, weiß auch der 28-jährige Ward. Auf seinem Nachhauseweg nutzt er regelmäßig den Fahrradweg in der Ringstraße - wenn er denn kann. Denn häufig, erzählte er, sei dieser Radweg zwischen der Agentur für Arbeit und der Kreuzung Lessingstraße mit Autos vollgeparkt. "Man kommt einfach nicht durch - schon gar nicht mit dem Kinderwagen", so der junge Familienvater. Einmal sei er sogar beinahe überfahren worden. "Diese Menschen nehmen überhaupt keine Rücksicht auf andere." Als mögliche Lösung schlägt er vor, Blumenkübel oder ähnliche Barrieren auf dem Rand des Radwegs zu errichten. "Dann könnte dort niemand mehr parken."

Konkrete Maßnahmen forderte auch Norbert Schön vom ADFC-Kreisverband. "Falschparken sollte genauso hart bestraft werden wie Schwarzfahren." Dass Falschparker in der Regel mit einem Knöllchen von bis zu 15 Euro davon kommen, kann er nicht verstehen. Gerade Wiederholungstäter sollten mehr blechen, meint Schön. Zudem schlägt er vor: "Es wäre hilfreich, würde der Gemeindevollzugsdienst auch mit dem Rad unterwegs sein. So könnten die Radwege besser kontrolliert werden."

Anja Weber, die sich sowohl für den ADFC als auch für den Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) engagiert, forderte indes, über die generelle Zukunft des Transportmittels Auto nachzudenken. "Wir vom BUND fänden es gut, wenn möglichst viele auf das Rad umsteigen." Auch wenn sie weiß, dass sie mit solchen Forderungen nicht nur auf Sympathie stößt, meint Weber: "Die meisten Leute würden sich irgendwann damit abfinden, umzusteigen, wenn sie denn müssten."

Bernhard Pirch-Rieseberg sieht die Stadt in der Verantwortung. "Es bräuchte mehr Power im Amt für Verkehrsmanagement." Ein Radverkehrsbeauftragter reiche nicht aus. "Es müsste auch ein eigenes Amt für Radverkehr geben." Auch vor unpopulären Maßnahmen wie der Bepollerung von Wegen und der Wegnahme von Parkplätzen dürfe man nicht Halt machen. Denn dadurch gewänne nicht nur die Stadt an Lebenswert. "Das würde auch dem Klimaschutz zugute kommen."