Heidelberg. (pol/mare) Sie achtete nicht auf den Verkehr, es war dunkel - und schon wurde eine Fußgängerin von einem Bus erwischt. Dabei hatte sie noch Glück im Unglück und zog sich "nur" eine Platzwunde und Schürfwunden zu. Das teilt die Polizei mit.

Der Unfallort: Erlenweg in Höhe des Ulmenwegs. Gegen 18.55 Uhr fuhr der Bus der Linie 33 - am Steuer saß ein 60-jähriger Mann - in Richtung Bürgerstraße unterwegs. Plötzlich rannte eine 58-jährige Frau von links über die Straße - ohne zu Schauen.

Der Busfahrer versuchte noch, voll zu bremsen - vergebens. Frontal erwischte der Bus die Frau, die auf die Straße stürzte und sich die Wunde am Kopf und Abschürfungen zuzog. Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, aber nur zur Vorsorge.

Im Bus waren zehn bis 15 Fahrgäste, die aber allesamt - wie auch das Gefährt selbst - ohne Schaden blieben.