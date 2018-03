Heidelberg. (dns) Seit knapp zweieinhalb Jahren ist er nicht mehr Fraktionsvorsitzender der Linken - und doch ist Gregor Gysi immer noch der gefragteste Politiker seiner Partei. Neben seinem Bundestagsmandat und dem Vorsitz der europäischen Linken ist der 70-Jährige eigentlich dauernd auf Achse. Der einst in Westdeutschland so verhasste Jurist füllt mittlerweile auch hier problemlos riesige Säle - wie am Montagabend in der Stadthalle.

Umso bemerkenswerter war es, dass sich der ehemalige Oppositionsführer vor dem großen Auftritt noch etwas Zeit für einen kleineren nahm: Im Rohrbacher Mehrgenerationenhaus "Schweizer Hof" sprach Gysi vor gut 60 Bewohnern und Gästen - darunter zehn RNZ-Leser. "Ich hab ihn schon länger angefragt, jetzt hat es gepasst", erklärte Wolfgang Risinger, der die Veranstaltung organisiert hatte.

Und im Salon des Hauses zeigte Gysi schnell, warum seine Meinung noch immer so gefragt ist: Der Linken-Politiker, der gerade die Autobiografie "Ein Leben ist zu wenig" veröffentlicht hat, blickte mit einer gehörigen Portion Selbstironie auf sein Leben und seine Karriere zurück, brachte auch die Senioren unter den Zuhörern - die älteste Bewohnerin des Hauses ist 91 Jahre alt - immer wieder zum Lachen.

Im Gespräch mit Andreas Brauneisen und Klaus Cremer ging es um die bisherigen "sechs Leben" Gysis: als Familienvater, Anwalt, Politiker, Autor, Moderator und Privatmensch. Der Bundestagsabgeordnete berichtete von seinen Erfolgen (er ist stolz, dass sich sein Bild in Deutschland so zum Positiven geändert hat) und Misserfolgen ("Niederlagen hatten wir ständig. Niemand hat mit uns gestimmt"). Aber Gysi wäre nicht Gysi, wenn er nicht auch im kleinen Kreis gegen die politische Konkurrenz ausgeteilt hätte: Der AfD warf er vor, die Zeit "um 80 Jahre zurückdrehen" zu wollen und Angela Merkel lobte er zwar als "erstaunlich wenig eitel", erklärte aber auch, sie habe "keine Ideen für Deutschland, Europa und die Welt". Am meisten Applaus bekam er aber, als er sich für eine Arbeitszeitverkürzung und eine Mindestrente aussprach. Natürlich kam er im Mehrgenerationenhaus auch nicht am Thema Alter vorbei. Das wäre für Gysi das "siebte Leben" - "und das will ich genießen".

Nach einer guten Stunde musste der Politiker wieder los, zum großen Auftritt in der Stadthalle. Dort hielt er am Abend mit DAI-Chef Jakob Köllhofer vor 1200 Besuchern ein Zwiegespräch. Die Schlange der "Autogrammjäger" reichte bis ins Foyer. Über eine Stunde lang signierte Gysi sein Buch, ließ geduldig das Fotografieren von Selfies über sich ergehen und freute sich sichtbar über das Interesse.