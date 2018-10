Von Denis Schnur

Heidelberg. Vor allem die Bewohner der Altstadt haben es in der vergangenen Woche schon gemerkt: Die Studenten sind wieder in der Stadt. Doch während bislang vor allem die Studienanfänger bei ihren Einführungsveranstaltungen waren - inklusive der Exzesse der letzten Woche -, beginnt am heutigen Montag für die allermeisten wieder der Ernst des Lebens: Denn an Universität und Pädagogischer Hochschule (PH) startet die Vorlesungszeit wieder. An der Uni beginnen rund 5000 Erstsemester ihr Studium, an der PH sind es 915. Mehr als 1100 haben das bereits zum 1. Oktober an der privaten SRH-Hochschule getan.

Da die Einschreibefristen bei einigen Fächern noch laufen, könnten sich die Zahlen noch ändern, aber an der Universität werden voraussichtlich - wie in den Vorjahren - rund 30.000 Studenten eingeschrieben sein. Damit ist die Ruperto Carola die größte Universität Baden-Württembergs. Die PH ist im Vergleich zum Vorjahr leicht geschrumpft: Statt 4560 angehender Lehrkräfte studieren dort noch 4410. Bei der SRH bleibt die Zahl der Studenten mit 3200 dagegen weitgehend gleich.

Die drei großen Heidelberger Hochschulen kommen damit wieder insgesamt auf gut 37.000 Nachwuchsakademiker. Durch die kleineren Hochschulen kommen jedoch noch mehrere Hundert hinzu: So meldet die Hochschule für Jüdische Studien im Oktober 100 Immatrikulierte (darunter 17 Erstsemester), die private Hochschule Fresenius (bis 2017: Hochschule für Internationales Management) 229 Studenten (101 Erstsemester). Das wohl kleinste höhere Lehrinstitut der Stadt bleibt aber die Hochschule für Kirchenmusik. Deren Studentenzahl reduziert sich trotz der sechs Studienanfänger von 50 auf 45 Immatrikulierte.

Unter den Heidelberger Hochschulen gibt es derzeit offenbar einen Trend hin zur Internationalisierung: Bei der SRH zeigt man sich stolz, dass mit 360 rund ein Drittel der Studenten aus dem Ausland kommt - eine Rekordzahl. "Internationalität wird an unserer Hochschule gelebt, die verschiedenen Kulturen bereichern unsere Lernkultur", so Bettina Pauley, die bei der SRH für die internationalen Beziehungen zuständig ist.

Wie viele ausländische Studenten kommen, hängt stark von der Hochschule selbst ab. So gehen Lehramtsstudenten etwa deutlich seltener ins Ausland, sodass die Quote der nichtdeutschen Studenten an der PH lediglich bei vier Prozent liegt. "Da wir jedoch der Überzeugung sind, dass die Internationalisierung gerade in der Lehrerbildung wichtig ist, haben wir unter der Leitidee ,Internationalization@Home’ verschiedene Maßnahmen initiiert", erklärt eine PH-Sprecherin. Diese zeigten offenbar auch erste Wirkung, denn unter den aktuellen Erstsemestern der PH liegt die Quote bei immerhin sechs Prozent.

Traditionell hoch ist der Anteil internationaler Studenten auch an einigen kleineren Institutionen. An der Hochschule für Kirchenmusik stammt rund jeder dritte Student aus dem Ausland, unter den Erstsemestern sogar zwei Drittel. Und die Hochschule für Jüdische Studien war schon immer weit über Deutschland hinaus von Bedeutung: Etwa die Hälfte der dort Eingeschriebenen kommt nicht aus Deutschland, viele zieht es etwa aus Polen, Spanien, Griechenland, Russland oder der Ukraine nach Heidelberg.

Die Universität konnte bis Ende der vergangenen Woche noch keine verlässlichen Zahlen dazu liefern.