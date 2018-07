Heidelberg. (pne) Am Busbahnhof vor dem Bauhaus in der Weststadt kam es am Montagabend gegen 21 Uhr zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen junger Männer.

Laut Polizei gerieten ein Libyer und zwei Tunesier mit zwei Marokkanern aneinander. Die beiden Gruppen gingen wohl mit abgebrochenen Glasflaschen aufeinander los.

Kräfte der Sicherheitspartnerschaft, die in der Gegend patrouillierten, waren jedoch schnell zur Stelle und konnten die Situation - mit Unterstützung weiterer zwölf Polizeibeamter - beruhigen. Die fünf Männer sollen alkoholisiert gewesen sein. Sie bluteten stark und mussten in nahegelegene Krankenhäuser gebracht werden.

Über die Ursache der Auseinandersetzung ist bislang nichts bekannt. Gegen die Männer wird polizeilich ermittelt.