Heidelberg. (pol/mare) An der Kurfürstenanlage in Höhe des Hauptbahnhofs hat sich am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Das teilt die Polizei mit.

Demnach gab es einen Frontalzusammenstoß zwischen zwei Autos im Kreuzungsbereich. Ob dabei Personen verletzt wurden, ist noch nicht bekannt. Rettungskräfte sind im Einsatz, es kommt zu Verkehrsbehinderungen.

Update: 9. Mai 2018, 21.04 Uhr