Heidelberg. (pol/mare) Am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr kam es in der Kurfürstenanlage in Höhe des Hauptbahnhofs zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden. Das berichtet die Polizei.

Ein 27-jähriger Fiat-Fahrer befuhr den linken Fahrstreifen der Lessingstraße in Richtung Mittermaierstraße. An der Kreuzung zur Kurfürstenanlage missachtete er die rote Ampel und stieß mit einem 20-jährigen Mercedes-Fahrer zusammen, der auf dem linken Fahrstreifen der Kurfürstenanlage in Richtung Innenstadt unterwegs war. Die beiden Fahrzeugführer sowie ein Mitfahrer im Fiat wurden leicht verletzt.

Der Straßenbahnverkehr konnte gegen 21 Uhr wieder freigegeben werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 40.000 Euro.

Update: 10. Mai 2018, 13.38 Uhr