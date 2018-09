Von Karin Katzenberger-Ruf

Heidelberg. Drei Container voller Unkraut schon um die Mittagszeit? Werden die bis zum Nachmittag nicht übervoll sein? "Man kann da auch einiges platt treten", meint Sonja-Maria Kaas beim Freiwilligentag pragmatisch. Rund 50 SAP-Beschäftigte hatten das Stift Neuburg in Ziegelhausen beim Gärtnern unterstützt.

Kaas ist die Fachfrau, die auf dem Klostergelände schon vor einigen Jahren auf Anfrage des ehemaligen Pächters - aber auf eigene Kosten - den Terrassengarten mit Staudenpflanzen und Gräsern anlegte. Dieser soll in Absprache mit dem Abt erhalten bleiben. Nur das wilde Drumherum vor den ehemaligen Gewächshäusern, in denen Bruder Ingobert einst Efeu züchtete, war kein schöner Anblick mehr. Die SAP-ler setzten für ihren schweißtreibenden Arbeitseinsatz unter Regie von Johannes Mayer sieben Stunden inklusive Mittagspause an und legten auf dem Gelände einiges frei. Die ehemaligen Efeu-Zuchtanlagen bleiben unberührt und befinden sich nach wie vor im Dornröschenschlaf. Zum Teil wuchern Pflanzen durch das Glasdach, weil viele Scheiben beschädigt oder gar nicht mehr vorhanden sind - das unrühmliche Ende einer ehemals renommierten Zuchtanlage. Mit der Efeuzucht hatte Bruder Ingobert im Jahr 1960 begonnen. Sein Lebenswerk liegt nun schon seit Langem in Scherben.

Auch auf dem nun als Terrasse genutzten Areal befanden sich einst Gewächshäuser. Um die vor einigen Jahren neu entstandene Freifläche in den Randbezirken von Überwucherungen zu befreien, legten sich die SAP-ler auch während der Mittagshitze mächtig ins Zeug.

Auf dem Wilhelmplatz in der Weststadt startet der Freiwilligentag erst gegen 16 Uhr. Auch dort geht es um Pflanzen oder, besser gesagt, um Obst und Gemüse, das der Verein "Rettenswert" vor dem Abfallcontainer bewahrt hat, damit daraus etwas Leckeres gekocht werden kann. Also haben die "Lebensmittelretter" schon mal die Hütte - pardon, einen Teil des ehemalige Feuerwehrspritzenhauses - zu einem Lager umfunktioniert, in das neben Kartoffeln, Kürbissen, Karotten, Tomaten, Lauch, Äpfeln, Zwiebeln, Knoblauch, Pilzen und vielem mehr so ziemlich alles geliefert wurde, was ein gutes Küchenmesser kleinkriegt.

Vor Ort daraus eine Mahlzeit zuzubereiten, wäre gar nicht möglich gewesen, hätte die Initiatorin Nicoletta Hilger in Kirchheim nicht zufällig einen Wagen mit der Aufschrift "Guerilla Cooking" entdeckt und einen Zettel an die Windschutzscheibe geheftet, um die Kochgelegenheit als Unterstützung für den Freiwilligentag zu sichern. Michael Portlu ist der Inhaber des rollenden Küchenwagens und ging schnell darauf ein. Das "Geschnipselte" wird auf dem Wilhelmsplatz vor seinem Wagen drapiert. Dann entscheiden sein Team und er ziemlich schnell, ob das Gemüse etwa für eine herzhafte Kartoffelsuppe reicht. Karotten und Lauch sind dafür neben den Kartoffeln geeignete Zutaten. Das Küchenteam schmort aber auch aus einigen Champignons mit braunen Flecken noch ein schmackhaftes Pilzpfännchen. "Wir entscheiden spontan, was wir aus dem geschnippelten Gemüse machen", erklärt Michael Portlu. Dafür ist er nach 20 Jahren Erfahrung in der Gastronomie Profi genug.

Für die Aktion auf dem Wilhelmsplatz hatten sich rund 50 Freiwillige angemeldet. Auch Bürgermeister Jürgen Odszuck zückte an Station fünf seiner Freiwilligen-Rundreise durch die Stadt das Messer, um fachmännisch einen Kürbis zu entkernen. "Das mache ich nicht zum ersten Mal", verriet er. Auch zu Hause sei er eher für das Schnippeln zuständig und seine Frau fürs Kochen.