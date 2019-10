Heidelberg. (dns) Zu einem bedauerlichen Zwischenfall kam es am Mittwochabend in einem Bus, der in Richtung Neckargemünd unterwegs war. Wie die Polizei der RNZ bestätigte, brach eine 58-jährige Passagierin gegen 19.45 Uhr auf Höhe der Haltestelle Orthopädie ohne Fremdeinwirkung zusammen.

Zwar kamen sofort zwei Streifenwagen und ein Notarzt dorthin, doch alle Bemühungen halfen nichts. Die Frau verstarb noch vor Ort.