Von Denis Schnur

Heidelberg. Der Januar in Deutschland ist meist kalt und grau – und bietet damit mehr als genug Anlass, zumindest gedanklich in weite Ferne zu schweifen. Und genau dazu lädt traditionell das Fotofestival "Wunderwelten" am ersten Wochenende des Jahres in die Heidelberger Musik- und Singschule. Dort lassen auch in diesem Jahr wieder elf Reise- und Naturfotografen die Heidelbergerinnen und Heidelberger an ihren Geschichten, Abenteuern und Aufnahmen auf der riesigen Leinwand teilhaben.

Das Festival startet am Samstagvormittag, 4. Januar, und bietet bis Montagabend, 6. Januar, Einblick in völlig verschiedene Ecken der Welt: So führt etwa Markus Braßmann durch die schönen aber auch rauen Seiten Großbritanniens, während Kerstin Langenberger und Olaf Krüger die Zuschauer bei ihren Vorträgen in den Norden an den Polarkreis entführen – unter anderem auf die Inseln Island, Grönland und Färöer.

In nördlichen Gefilden war auch die "Abenteuerreiterin" Sonja Endlweber unterwegs. Sie berichtet in ihrer Live-Reportage, was sie in sieben Jahren mit ihren Pferden auf dem amerikanischen Kontinent erlebt hat. Aber auch Länder wie Indien, China, die Galapagosinseln, Südafrika und Syrien werden mit beeindruckenden Fotos vorgestellt.

Hintergrund > Samstag, 4. Januar 11 Uhr: Faszination Großbritannien (Markus Braßmann) 14 Uhr: Inseln des Nordens (Kerstin Langenberger, Olaf Krüger) 17 Uhr: Sagenhafte Alpen (Bernd Römmelt) 20 [+] Lesen Sie mehr > Samstag, 4. Januar 11 Uhr: Faszination Großbritannien (Markus Braßmann) 14 Uhr: Inseln des Nordens (Kerstin Langenberger, Olaf Krüger) 17 Uhr: Sagenhafte Alpen (Bernd Römmelt) 20 Uhr: Costa Rica – Reise in den tropischen Garten Eden (Tobias Hauser) > Sonntag, 5. Januar 11 Uhr: Indien – Culture Curry (Christina Franzisket, Nagender Chhikara) 14 Uhr: Abenteuerreiterin – Entlang der Rocky Mountains nach Alaska (Sonja Endlweber) 17 Uhr: Südamerika querdurch (Axel Brümmer, Peter Glöckner) 20 Uhr: Syrien ohne Krieg (Lutz Jäkel) > Montag, 6. Januar 11 Uhr: Mit dem Fahrrad von Kapstadt nach Kenia (Immanuel Schulz) 14 Uhr: Bulli-Abenteuer: Island (Peter Gebhard) 17 Uhr: China – Von Shanghai nach Tibet (Andreas Pröve) (rnz)

Wie schon in den Vorjahren kann man bei dem Festival die Aufnahmen nicht nur passiv genießen, sondern auch aktiv seine eigenen fotografischen Künste weiter ausbauen. Dazu geben die beiden "National Geographic"-Fotografen Bernd Römmelt und Tobias Hauser sowie die Bestsellerautorin Katja Seidel insgesamt vier Kurse. Sie zeigen, wie man am besten auf Reisen, in den Bergen, bei Nacht oder sogar beim Blick in die Sterne fotografiert.

Und wer gerne im Wohnmobil Urlaub macht, erfährt in einem Seminar, wie man diese Art des Reisens auf schönen Bildern festhalten kann. Für die Fotokurse solle man sich möglichst bald hier anmelden. Dort – und in der RNZ-Geschäftsstelle, Neugasse 4-6 – kann man sich auch Tickets für Einzelvorträge sowie Tagespässe für das Festival kaufen.

VERLOSUNG

Die RNZ bietet insgesamt acht Leserinnen und Lesern jedoch auch die Möglichkeit, das Fotofestival gratis zu besuchen. Dazu verlosen wir jeweils 2 x 2 Tageskarten für die Foto-Vorträge Samstag und Montag, 4. und 6. Januar. Wer gewinnen möchte, ruft an unter 0137822 / 702321 oder schickt eine SMS an die Nummer 52020 mit RNZ WIN TICKET (auf Leerzeichen achten) mit dem Kennwort WUNDER sowie Name und Adresse. Die Leitungen sind bis Donnerstag, 2. Januar, 13 Uhr, geschaltet. (Kosten pro Anruf 0,50 Euro aus dem dt. Festnetz. Anrufe aus dem dt. Mobilfunknetz ggf. stark abweichend. Kosten pro SMS 0,49 Euro. Mit einer Teilnahme erklären Sie sich einverstanden, dass Ihr Name/Wohnort publiziert werden kann. Hinweise zum Datenschutz auf rnz.de/datenschutzhinweise)