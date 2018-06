Freuen sich über die Bieterschlacht (v.r.): Stefan Schöbel, Barbara Kresin und Thilo Ross. Dora Mittenzwei (l.) sicherte sich neben vielen anderen Büchern das hochgehandelte "Theater am Tag". Foto: hen

Von Sebastian Riemer

Heidelberg. "So, das ersteigerst Du jetzt mal", sagt Barbara Kresin bei Position 14 - einem Bündel mit Reisebüchern - zu ihrem erwachsenen Sohn Philipp. Und der hebt tatsächlich die Hand. "Vielleicht hätte ich mir die Bücher genauer angucken sollen, bevor Du sie weggegeben hast", sagt er lachend zu seiner Mutter. "Da sind echt tolle Sachen dabei."

Die Stimmung ist super am Sonntagmorgen in der Buchhandlung von Stefan Schöbel bei der Auktion von Fotobüchern aus dem Nachlass des verstorbenen RNZ-Fotografen Stefan Kresin. Die Bücher hatte Kresins Witwe, Barbara Kresin, dem Altstadt-Buchhändler geschenkt. Und gemeinsam machten sie daraus eine Benefizveranstaltung, die zugleich eine Hommage ist - an den großartigen Fotografen, der über 30 Jahre lang für die RNZ fotografiert hatte, bevor er im März 2013 plötzlich starb.

Das Ergebnis übertrifft alle Erwartungen: Über 500 Euro kommen für die RNZ-Weihnachtsaktion zusammen, die bedürftigen Menschen in Heidelberg und der Region hilft. "Ich bin begeistert - auch von den Preisen, die da teilweise bezahlt werden", sagt Barbara Kresin. "Es ist einfach ein schöner Tag - und Stefan würde sich auch ganz arg darüber freuen." Er habe immer gewollt, dass die Dinge - auch Bücher - benutzt würden und nicht nur im Regal verstaubten.

Die Auktion ist ein großer Spaß: Während der Heidelberger Fotograf Thilo Ross seine Feuertaufe als Auktionator entspannt und humorvoll besteht, entstehen spontan Bietergemeinschaften, die gemeinsam Pakete - die 125 Fotobücher sind zu 63 Posten zusammengefasst - erstehen und die Bände dann einfach aufteilen.

Bei fast jedem Posten schnellt die Hand der Heidelberger Künstlerin Dora Mittenzwei empor. "Das sind einfach tolle Bücher", sagt sie - und fügt schmunzelnd hinzu: "Zudem hat Stefan Kresin immer die schönsten Fotos von mir gemacht." Am Ende nimmt Mittenzwei allein ein Drittel der Bücher mit heim. Auch das hochgehandelte und im Handel nicht mehr erhältliche "Theater am Tag" - ein Blick hinter die Kulissen des Heidelberger Theaters - geht für 50 Euro an sie. Christian Laue, ein guter Freund Schöbels, schlägt ebenfalls mehrmals zu. "Ich verschenke die Bücher", sagt er - und überbietet sich auch mal selbst, wenn ihm ein Preis zu niedrig ist.

Mit der Auktion ist die Kresin-Hommage für einen guten Zweck aber noch nicht vorbei: Bei Schöbel, Plöck 56a, und in der RNZ-Geschäftsstelle, Neugasse 4-6, gibt es für zehn Euro weiterhin das Postkarten-Set mit zwölf ausgewählten Schwarz-Weiß-Bildern des Fotografen. Der Reinerlös von vier Euro davon geht ebenfalls an die RNZ-Weihnachtsaktion.

Am Ende bringt Stefan Schöbel die Sache auf seine unnachahmliche Art auf den Punkt. Wie lautet sein Fazit? "Geil!", sagt der Buchhändler da einfach nur.