Heidelberg. (rnz) Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts auf Volksverhetzung gegen unbekannt. Grund dafür sind Flyer, die am Montagvormittag in Einkaufswagen verschiedener Lebensmittelmärkte im Stadtteil Rohrbach aufgetaucht sind.

Darauf wird gegen bestimmte ausländische Bevölkerungsgruppen gehetzt, außerdem seien laut Polizei auf den Handzetteln „abstoßende Bilder“ zu sehen, zum Teil von schwer verletzten Menschen. Offenbar sollen damit Misshandlungen oder Schlimmeres pauschal Ausländern in die Schuhe geschoben werden.

Betroffen war das Einkaufszentrum mit Aldi und Rewe in der Felix-Wankel-Straße, der Lidl in der Heinrich-Fuchs-Straße, sowie die Einkaufswagen auf dem Parkdeck des Kaufland in Rohrbach-Süd. Die Flyer müssen zwischen dem Ladenschluss am Samstag und der Öffnung am Montag verteilt worden sein. Zeugen können sich unter Telefon 0621 74-4444 bei der Polizei melden.

Update: 9. April 2018, 19.27 Uhr