Heidelberg. (pol/rl) Wegen des Verdachts auf Volksverhetzung ermittelt die Kriminalpolizei. Am Montagmorgen waren in den Einkaufswägen mehrerer Einkaufsmärkte in den Stadtteilen Kirchheim und Rohrbach-Süd Flyer mit entsprechendem Inhalt und abstoßenden Bildern aufgetaucht.

Laut Polizeibericht sollen die Flyer zwischen Samstag nach Ladenschluss und der Öffnung am Montagmorgen verteilt worden sein. Betroffen waren das Einkaufszentrum in der Felix-Wankel-Straße, ein Lebensmittel-Discounter in der Heinrich-Fuchs-Straße sowie die Parkdecks des Einkaufszentrums in der Haberstraße in Rohrbach-Süd.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der 0621/174-4444 bei der Kriminalpolizei zu melden.