Heidelberg. (hö) Für Petra Anuschek-Vogelsang und Dino Quaas ist die Sache klar: "Es gibt keinen guten und keinen schlechten Gast. Jeder ist uns willkommen." Die beiden Gästeführer werben um Verständnis für die Flusstouristen - und wie gut die Hälfte der etwa 70 aktiven Gästeführer Heidelbergs leben sie von dieser Klientel. Denn die Anzahl der Flusskreuzfahrer ist durchaus imposant. Die Gästeführer schätzen, dass 200.000 Gäste der Stadt im Jahr von dieser Art des Reisens kommen.

Allerdings: Setzt man das in Proportion zur Gesamtzahl aller Touristen in Heidelberg - rund zwölf Millionen laut einer Tourismusstudie von 2015 -, dann sind das weniger als zwei Prozent. Für das Schloss hingegen, so berichtete es letzte Woche der Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten, Michael Hörrmann, sind die Flusstouristen überlebenswichtig: Zwar stellen sie "nur" etwa ein Zehntel der rund eine Million Schlossbesucher im Jahr, aber sie sorgen zugleich für fast 40 Prozent des Umsatzes mit Gruppenreisen (750.000 von zwei Millionen Euro).

Anuschek-Vogelsang und Quaas hat die jüngste Diskussion über diese Form des Reisens betroffen gemacht, teils wurden sie auch schon von Heidelbergern beschimpft: Die Massen an Flusskreuzfahrer verstopften die Straßen und hätten es immer eilig. In jedem Fall sind sie auch für den Laien leicht zu erkennen, dafür sorgen allein schon die auffälligen Busse, beispielsweise der Reiseagentur "Viking", und die unübersehbaren Gruppenwimpel.

Dabei warnt Anuschek-Vogelsang vor Pauschalisierungen: "Es gibt durchaus Reisende, die mehr freie Zeit haben. Oft sieht das so aus: eine Stunde Schlossführung, eine Stunde Altstadtführung und mindestens eine Stunde Freizeit." Quaas hat beobachtet: "Das hat sich deutlich geändert: Man bleibt länger da und hat auch noch Zeit für ein Mittagessen in der Stadt. Diese Gäste lassen nicht nur 3,50 Euro hier." Anuschek-Vogelsang sieht auch viele Flusskreuzfahrer mit Einkaufstüten - es wird also mehr gekauft als nur ein T-Shirt. "Wir werden auch oft gefragt, wo man essen oder einkaufen kann", berichtet sie.

Die hohe Kaufkraft liegt, so berichten beide, an der Klientel: viele Amerikaner, aber auch Niederländer, Belgier, Franzosen und Deutsche - und in der Regel durchaus betucht (und auch eher betagt). "Sehr angenehme und oft sehr gut vorbereitete Leute, meist mit einem hohen Bildungsgrad", hat Anuschek-Vogelsang beobachtet.

Gerade die Amerikaner sind wichtig als sogenannte Multiplikatoren: Sie erzählen daheim weiter, wie schön es in Heidelberg ist - und sorgen so für neue Besucher. Von den Chinesen hingegen - eine der am stärksten wachsenden Besuchergruppen - weiß man bis dato eher wenig: Sie haben ihre eigenen Gästeführer - und sie gelten, im Gegensatz zu den Amerikanern, nicht als besonders experimentierfreudig, wenn es um deutsche Küche geht, sondern sie essen lieber an Bord.

Aber Anuschek-Vogelsang und Quaas ist auch klar: "Wir sollten aus der Diskussion, die es in der Stadt gibt, unsere Lehren ziehen: Wir sollten uns alle - Schloss, Gästeführer, Heidelberg-Marketing und die Agenturen - an einen Tisch setzen. Denn wir haben auch eine Mitverantwortung, dass die Stimmung in der Stadt nicht kippt. Das wäre auch für die Touristen nicht gut."

Das ist für die beiden Gästeführer auch das "beste Argument", wieso sich die Reiseveranstalter mit an den Runden Tisch setzen sollten. Das mögliche Ergebnis liegt ganz auf der Linie von Heidelberg-Marketing-Chef Mathias Schiemer. "Am einfachsten wäre es, die Stoßzeiten zu entzerren. Das erfordert mehr Flexibilität bei den Veranstaltern. Sie müssten mehr in den Nachmittag verlegen", so Quaas. Den Gästeführern geht es darum, dass sich der Unmut in der Stadt nicht verfestigt, auch wenn Anuschek-Vogelsang manches - wie die Tafel mit dem Hausverbot für Flusskreuzfahrer - für "Stimmungsmache" hält.