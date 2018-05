Heidelberg. (ste) An der Alten Brücke gibt es wieder Schwanen-Nachwuchs: Schon seit einigen Jahren brütet dort ein Pärchen, gut sichtbar für Anwohner und Touristen. Die freuen sich jetzt über acht flauschige Küken. "Am Samstag um 16 Uhr ist das erste geschlüpft, am Sonntag um 7.10 Uhr kam der letzte Nachzügler", berichtet Anna Stern, die alles ganz genau beobachtet und im Bild festgehalten hat. Ganz zerzaust sei der Kleine gewesen, "aber seine sieben Geschwister nahmen ihn gleich in ihre Mitte auf", so Stern weiter.

Jetzt hoffen alle, dass die Kleinen durchkommen, denn in den vergangenen zwei Jahren spielten sich wahre Dramen um das Schwanennest ab: Im Mai 2016 wurden zwei Eier vom Hochwasser weggeschwemmt, daraufhin baute das Umweltamt Absperrungen und Sandsäcke auf. Wegnehmen darf man die Eier nicht, der Mensch darf laut Bundesnaturschutzgesetz nicht eingreifen.

Im vergangenen Jahr gab es sieben Mal Nachwuchs, doch innerhalb von wenigen Tagen verschwanden die Jungtiere – sie wurden wohl Opfer von natürlichen Fressfeinden. Im Juli 2017 wurde das Schwanenpaar dann allerdings mit einem Jungtier gesichtet.