Von Jonas Labrenz

Heidelberg. 172.000 Euro wollten sogenannte falsche Polizeibeamte Mitte Januar von einer damals 87-jährigen Seniorin ergaunern. Durch das Eingreifen der Bank konnten 150.000 Euro gerettet und der Täter gefasst werden. Der Mann wurde im Juli zu drei Jahren Haft verurteilt. Am Mittwoch bekam nun einer der Hintermänner seine Strafe am Heidelberger Landgericht. Der 27-Jährige hatte dem sogenannten Abholer das "Arbeitshandy" besorgt und wurde von Richter Jochen Herkle wegen Beihilfe zum gewerblichen Bandenbetrug zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt.

Die Masche der Betrüger ist immer ähnlich: Der sogenannte Keiler ruft – in diesem Fall aus der Türkei – bei alten Menschen an. Im Telefonbuch sucht er nach alten Namen. Hier gab sich der "Keiler" als Polizeibeamter aus und erzählte der Seniorin eine Räuberpistole: Man habe eine rumänische Einbrecherbande in der Nähe ihres Wohnorts festgenommen. Bei den Männern habe man Informationen über sie gefunden. Und zu allem Überfluss würden die Einbrecher auch mit den Mitarbeitern ihrer Bank unter einer Decke stecken. Ihr Hab und Gut sei nirgendwo sicher – außer bei ihnen, den vermeintlichen Polizeibeamten.

Ein "Abholer" erscheint schließlich irgendwann am Wohnort, wo das Opfer vom "Keiler" überredet wird, die Wertsachen vor der Tür zu deponieren. Zwischengeschaltet ist ein "Logistiker". Diese Rolle schrieben die Ermittler dem Angeklagten zu. "Logistiker" werben den "Abholer" an, besorgen Telefone, leiten ihn zum Haus des Opfers, nehmen die Beute in Empfang, leiten sie an die Köpfe der Organisation weiter. Unklar ist aber, ob eine Person – also hier der Angeklagte – alles übernommen hat, oder ob es mehrere waren.

"Es ist ein Verfahren, in dem es um Indizien geht", sagte Staatsanwalt Jakob Pichon. Es gab Überweisungen von dem Angeklagten über Western Union, einem amerikanischen Unternehmen, über das Geld ins Ausland transferiert werden kann. Außerdem wurden Telefonanrufe zwischen dem Angeklagten und anderen Bandenmitgliedern mitgeschnitten. "Der Kunde war Zucker, aber die Bank hat Falle gemacht", teilte ihm der mutmaßliche "Keiler" darin in gebrochenem Deutsch mit.

Der "Abholer" selbst sagte in dem Prozess nicht aus. Er war zwar als Zeuge geladen, sagte aber, er sei mit der Sache durch. Er war zwar zu einer Aussage verpflichtet, "aber wer drei Jahre Haft im Rücken hat", so Richter Herkle, bei dem verfingen die strafprozessualen Drohungen eines Ordnungsgelds oder einer Haft nicht.

Es brauchte also eine Lösung, um dem Angeklagten seine Taten nachzuweisen. Richter Herkle schlug eine Absprache vor. Alle stimmten schließlich zu, dass der Angeklagte gesteht, dass er dem "Abholer" das Handy besorgt habe. Im Gegenzug wurde ihm ein Strafrahmen von eineinhalb bis zwei Jahren Haft, ausgesetzt zur Bewährung, zugesichert.

Man merkte Staatsanwalt Pichon in seinem Plädoyer an, dass er am Ende unzufrieden war: "Ich sehe nach wie vor eine andere Rolle des Angeklagten bei der Tat", sagte er. Man habe aber wenig konkret nachweisen können. Nur deshalb habe er auch der Absprache zugestimmt. Es sei dem Angeklagten bloß zugutezuhalten, dass er letztendlich gestanden habe und noch nicht vorbestraft sei. Außerdem habe er schon fünf Monate wegen dieser Sache in Haft gesessen. Aber: "Diese Taten stehen sittlich auf unterster Stufe", machte Pichon am Ende klar.