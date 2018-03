Schweigsam verfolgte der Angeklagte Johann N., hier zwischen seinen Verteidigern Steffen Lindberg und Inga Berg, am 16. Februar den Prozess. Das Geständnis wurde von seinen Rechtsanwälten verlesen. Julia B. sei nach einem handfesten Streit reglos liegen geblieben. Foto: Gerold

Von Sebastian Riemer

Heidelberg. Am letzten Prozesstag vor der Urteilsverkündung hat Johann N. am heutigen Donnerstagmorgen erstmals selbst gesprochen. Er nutzte die "letzten Worte", welche das Gericht dem Angeklagten nach den Plädoyers zugesteht, um sich bei der Familie seiner Ex-Freundin Julia B. zu entschuldigen. "Ich kann nicht um Verzeihung bitten, denn es ist nicht zu verzeihen", sagte der 34-Jährige zunächst. Dann wandte er sich an die Mutter sowie die beiden Schwestern und sagte: "Ich möchte mich dennoch bei euch entschuldigen."

Bereits am ersten Prozesstag hatte Johann N.s Verteidiger eine Erklärung seines Mandanten verlesen, in dem dieser zugab, für den Tod von Julia B. verantwortlich zu sein. Er bestreitet jedoch, sie absichtlich getötet zu haben. Vielmehr sei sie nach einem Schlag auf Kopf oder Hals gefallen und reglos liegen geblieben.

In ihren Plädoyers zeichneten Staatsanwaltschaft und Verteidigung heute ein vollkommen unterschiedliches Bild des Falles. Die Staatsanwaltschaft hält die Schilderung des Angeklagten, wie Julia B. am Morgen des 12. August 2017 in der gemeinsamen Wohnung ums Leben kam, für vollkommen unwahrscheinlich. Sie geht hingegen - gestützt auf Zeugenaussagen, die rechtsmedizinischen Befunde und Johann N.s Verhalten nach der Tat - davon aus, dass der Angeklagte Julia B. erwürgt hat. Deshalb forderte Staatsanwältin Kerstin Anderson eine Freiheitsstrafe von 11 Jahren und sechs Monaten für Totschlag.

Die Verteidiger Johann N.s zogen - weitgehend aus denselben Indizien - einen ganz anderen Schluss. Es sei vollkommen unwahrscheinlich, dass ihr Mandant Julia B. bis zum Tode gewürgt habe. Vielmehr spräche alles dafür, dass er sie im Rahmen eines "Augenblicksversagens" geschlagen hätte, woraufhin sie unglücklich gestürzt sei und sich dabei tödliche Verletzungen zugezogen habe. Deshalb beantragten die Verteidiger Steffen Lindberg und Inga Berg eine Verurteilung wegen Körperverletzung mit Todesfolge. Dafür solle die Freiheitsstrafe für ihren Mandanten "vier Jahre und sechs Monate" nicht überschreiten.

Das Urteil fällt am Dienstag, 27. März, um 13 Uhr im Landgericht Heidelberg.