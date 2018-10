Heidelberg. (pol/mün) Ein unbekannter Mann belästigte am Samstagnacht eine 17-Jährige auf ihrer Fahrt in der RNZ-Linie 5 (OEG) nach Heidelberg-Wieblingen. Der Mann war gegen 23.20 Uhr am Bismarckplatz mit ihr eingestiegen und hatte sich zu der Jugendlichen gesetzt. Während der Fahrt begann er neben ihr zu onanieren, berichtet die Polizei.

Angeekelt stieg die 17-Jährige an der Haltestelle SRH-Campus aus und informierte Passanten am Bahnsteig. Der Unbekannte war mittlerweile ebenfalls ausgestiegen. Um nicht erkannt zu werden, zog er die Kapuze seiner Jacke über den Kopf und ging weiter in Richtung SRH. Bislang liegt noch keine genauere Beschreibung des Täters vor.

Das Dezernat Sexualdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen übernommen.

Weitere Zeugen sollen sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0621/1744444 melden.