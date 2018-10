Heidelberg-Bergheim. (pol/fro) Wegen des Verdachts gleich mehrere Sexualstraftaten begangen zu haben, ermitteln derzeit die Beamten des Dezernats für Sexualdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg gegen einen 32-jährigen Heidelberger.

Am Freitag, in der Zeit zwischen 12 Uhr und 12.30 Uhr, soll der Mann in unmittelbarer Nähe des Spielplatzes im Park Schwanenteich (Kurfürstenanlage/Stadtbücherei/Poststraße) zunächst eine 35-Jährige angegrapscht, und sich danach in unmittelbarer Nähe einer Vielzahl spielender Kinder auf unsittliche Art und Weise zur Schau gestellt haben. Dies teilt die Polizei mit.

Inwiefern die Kinder im Alter zwischen neun und elf Jahren überhaupt auf den Exhibitionisten aufmerksam wurden, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Heidelberger Polizei nahm den stark alkoholisierten (er pustete 2,5 Promille) 32-Jährigen noch am Tatort fest.