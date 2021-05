Heidelberg. (dns) Jetzt steht es fest: Ab Samstag gilt in Heidelberg die Öffnungsstufe zwei der Coronaverordnung des Landes. Denn die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Donnerstag laut Landesgesundheitsamt bei 19,2 – und damit niedriger als vor zwei Wochen und deutlich unter der 50er-Marke. Das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises muss am Freitag noch bestätigen, dass damit der nächste Öffnungsschritt erfolgt – doch das gilt als Formsache.

Die wichtigste Änderung dürfte die spätere Sperrstunde für die Gastronomie sein: Diese darf ab Samstag bis 22 Uhr öffnen, aktuell nur bis 21 Uhr. Außerdem sind dann wieder Kulturveranstaltungen in geschlossenen Räumen mit bis zu 100 Besuchern erlaubt. Auch Kinos können so wieder öffnen. Freiluftveranstaltungen können sogar mit bis zu 250 Menschen stattfinden. Hallenbäder dürfen wieder öffnen, in Saunen sind Gruppen bis zu zehn Personen erlaubt. Gute Nachrichten gibt es auch für Freizeitsportler: Die können sich unter Auflagen wieder drinnen sportlich betätigten – etwa in Fitnessstudios.

Für den Besuch all dieser Einrichtungen muss jedoch weiterhin eine vollständige Impfung, ein negativer Corona-Test oder eine Genesung nachgewiesen werden.

Update: Donnerstag, 27. Mai 2021, 20.40 Uhr

Die Inzidenz sinkt weiter – spätere Sperrstunde?

Heidelberg. (ani) Nach dem Pfingstwochenende meldete das Landesgesundheitsamt am Dienstag eine weiter sinkende Sieben-Tage-Inzidenz in Heidelberg: Die Behörde gab den Wert mit 24,2 an, am Montag hatte er noch bei 29,1 gelegen. Damit werden weitere Lockerungen in der Stadt am Wochenende immer wahrscheinlicher. Die RNZ beantwortet die wichtigsten Fragen zum Infektionsgeschehen.

Wann wird weiter gelockert? Höchstwahrscheinlich schon diesen Samstag, 29. Mai. Denn dann ist es genau 14 Tage her, dass in Heidelberg die Öffnungsstufe 1 des Landesstufenplans in Kraft trat – und somit der frühestmögliche Zeitpunkt, dass Öffnungsstufe 2 in Kraft treten kann. Bleibt die Sieben-Tage-Inzidenz auch diesen Freitag unter dem Wert von 50,0 wird am Samstag weiter gelockert.

Was ändert sich in Öffnungsstufe 2? Die Gastronomie darf dann eine Stunde länger öffnen – also bis 22 Uhr. Zudem dürfen Hallenbäder wieder den Betrieb aufnehmen, ebenso sind Kulturveranstaltungen drinnen erstmals wieder erlaubt – für bis zu 100 Personen. Draußen dürfen dann bis zu 250 Personen dabei sein (bisher 100).

Gibt es aktuell Infektionscluster? Nein. Laut Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises stecken sich die Menschen nach wie vor vor allem im familiären und engen sozialen Umfeld an.

Wie alt sind die Menschen, die sich infizieren? Das Durchschnittsalter der 76 aktiven Fälle in Heidelberg liegt bei 36,6 Jahren. Zahlenmäßig am stärksten betroffen ist die Gruppe der 21- bis 30-Jährigen mit 25 Fällen, gefolgt von der Gruppe der 41- bis 50-Jährigen mit zwölf Fällen.

Gibt es weitere Todesfälle? Das Landesgesundheitsamt meldete am Dienstag zwei neue Todesfälle. Damit sind seit Beginn der Pandemie insgesamt 61 Heidelbergerinnen und Heidelberger an oder mit dem Coronavirus gestorben.