Von Denis Schnur

Heidelberg. Der Semesterstart rückt näher, die Wohnungsgesuche von Studenten auf den Internetplattformen werden immer verzweifelter. "Dringend" sei es bei vielen, die neu nach Heidelberg ziehen und teilweise erst seit wenigen Wochen von ihrem Glück wissen. Wer es sich leisten kann, nimmt auch erst mal Mondpreise für eigentlich schlechte Zimmer in Kauf - Hauptsache man kommt in der Stadt an und hat zum Studienbeginn eine Bleibe.

Kein Wunder, denn wie in den letzten Jahren auch ist die Lage auf dem Heidelberger Wohnungsmarkt extrem angespannt - vor allem bei Wohnungen, die für den studentischen Geldbeutel bezahlbar sind. Laut dem Moses-Mendelssohn-Institut hat sich die Situation sogar deutlich verschärft: Das Institut hat gemeinsam mit dem Portal "WG-Gesucht" ausgerechnet, dass Zimmer in Wohngemeinschaften hier seit letztem Jahr um 30 Euro monatlich teurer geworden sind (von 353 auf 383 Euro). Nur in 13 der 93 deutschen Hochschulstandorte ist die Wohnungssituation demnach noch angespannter als in Heidelberg.

Auch das Studierendenwerk, das in Heidelberg und Mannheim 4829 Wohnheimsplätze für Heidelberger Studenten zur Verfügung stellt, bemerkt diese Entwicklung. Auch wenn in der Neckarmetropole etwa jeder sechste Student (16,4 Prozent) ins Wohnheim ziehen kann - in deutschen Universitätsstädten sind es im Durchschnitt nur 9,7 Prozent -, hätte das Versorgungswerk Tausende weitere Zimmer vergeben können: Auf 1251 freie Plätze zum Wintersemester 2017 / 18 kamen fast 5000 Bewerbungen, mehr als 2300 Studenten stehen derzeit noch auf der Warteliste. Wer einen der begehrten Plätze ergattern konnte, bezahlt im Durchschnitt 238 Euro monatlich, manche sogar nur 160 Euro.

"Der Wohnungsmarkt in Heidelberg ist wie in den Vorjahren gleichbleibend angespannt", erklärt eine Sprecherin des Studierendenwerkes gegenüber der RNZ. Zwar hat das Werk in den letzten Jahren am Studienort Heidelberg (inklusive Mannheim) insgesamt 1360 zusätzliche Wohnheimsplätze durch Neubau und Anmietung geschaffen, 132 weitere Plätze kommen demnächst durch eine Aufstockung von Wohnheimsgebäuden im Neuenheimer Feld hinzu. Das reicht jedoch noch immer nicht aus. Deshalb vermittelt das Studierendenwerk mit der Kampagne "Studis suchen Zimmer" auch privaten Wohnraum an Studenten, im letzten Jahr gab es mehr als 1600 erfolgreiche Vermittlungen.

Für viele Studenten bleibt kurz vor dem Semesterstart trotzdem nur der Weg zu Freunden auf die Couch, in Hostels und Hotels - oder in die Notunterkünfte des Studierendenwerkes im Neuenheimer Feld: Hier teilen sich vier bis fünf Studenten ein Zimmer, zahlen dafür aber auch nur zehn Euro pro Nacht. Anfang der Woche nutzten elf Studenten das Angebot, dort herrsche jedoch ein "ständiges Kommen und Gehen", so die Studierendenwerkssprecherin: "Bis zur Schließung der behelfsmäßigen Einrichtung Ende November rechnen wir mit etwa 100 Studierenden, die eine kurzzeitige Unterbringung in der Notunterkunft nutzen werden."