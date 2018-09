Nur ein leerer Rahmen prangt am Ortseingang im Baumschulenweg. Foto: Karl

Heidelberg. (hö) Bammental nimmt kein Ende: In Heidelberg fehlen immer mehr Ortseingangsschilder, momentan sind es mindestens drei. Nur im Gegensatz zur Nachbargemeinde sind sie bisher nirgendwo aufgetaucht. Am Mittwoch meldete Ulrich Karl aus dem Pfaffengrund einen leeren Schilderrahmen in seinem Stadtteil.

Georg Jelen vom Emmertsgrund berichtet, dass Vandalen bei ihm um die Ecke das Schild am Metallpfosten abgeknickt, zu einer Wiese transportiert und dann den leeren Rahmen dort zurückgelassen hätten. Und auf dem Bruchhäuser Weg, hinter der Brücke über dem Cuza-Ring, fehle das Schild, das auf Kirchheim hinweist, der Rahmen ist leer. In beiden Fällen sei das schon seit Monaten so.

Im Gegensatz zum Pfaffengrunder Fall waren die beiden fehlenden Ortstafeln auf dem Emmertsgrund und in Kirchheim der Stadt bekannt: "Die Aufträge für den Ersatz sind bereits im Juli erfolgt", sagte ein Stadtsprecher auf RNZ-Nachfrage. Und auch für den Pfaffengrund werde es bald Ersatz geben: "Die Ortstafeln müssen jeweils individuell angefertigt werden, deshalb dauert es leider etwas, bis sie ausgeliefert und montiert werden können."

Sobald ein fehlendes Ortseingangsschild bemerkt wird, erstattet die Stadt Anzeige bei der Polizei wegen Diebstahls und gibt den Auftrag für ein Ersatzschild.