Heidelberg. (hö) Zwei Mal thematisierten Bürger bei der Fragestunde des Gemeinderates am Donnerstag die Erstsemester-Exzesse in der vergangenen Woche. Die beiden Anwohner berichteten, so etwas wie am vorletzten Mittwoch hätten sie noch nicht erlebt: Es war ihnen fast unmöglich, nach Hause zu kommen, weil sich fast flächendeckend in der Altstadt Pulks von "Unifrischlingen" gebildet hätten, die herumgeschrien und sich exzessiv betrunken hätten. Das habe ein unwürdiges Bild des akademischen Nachwuchses, aber auch der Universitätsstadt im Allgemeinen abgegeben. Einer der Anwohner, das "Altstadtoriginal" Fritz Hartmann, sagte sichtlich erregt: "So etwas gab es noch nie. Kümmert sich jemand darum?"

Oberbürgermeister Eckart Würzner gab den beiden Altstädtern recht, verwies aber darauf, dass es bereits in den letzten Jahren ähnliche Vorfälle gegeben habe. Würzner sagte allerdings beiden zu, dass er sich mit Unirektor Bernhard Eitel noch einmal über das Geschehen vom Mittwoch vergangener Woche unterhalten werde. Der wiederum hatte in der RNZ angekündigt, das Gespräch mit Studentenvertretern zu suchen.