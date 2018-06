Heidelberg. (Kaz) "Alle vier in der Luft", lautete die Botschaft, die der Vogelexperte und Naturschutzwart Hans-Martin Gäng der RNZ am Sonntag übermittelte. Gegen 6 Uhr früh war der letzte von vier Wanderfalken ausgeflogen, die im Turm der Heiliggeistkirche das Licht der Welt erblickt hatten und die es nun nach etwa 40 Tagen im Nest hinaus in die Freiheit drängte. Es sind vier Weibchen, die auf die Namen Annette, Krystyna, Coriena und Isabella getauft wurden. Seit dem Jahr 2000 freut sich Heidelberg alljährlich über den Wanderfalkennachwuchs, der via Webcam beim Schlüpfen und Gefüttertwerden beobachtet werden kann. Die Brutphase nach der Eiablage im März dauert etwa 32 Tage.

Der jüngste Spross des Wanderfalkenpaares Palatina und Zephyr hatte laut Hans-Martin Gäng eine unruhige Nacht hinter sich. Oder zumindest einen Abend mit viel Feuerzauber am Himmel, verbunden mit Knallerei. Schließlich fand am Samstag die erste Schlossbeleuchtung statt, die Naturschutzwart Gäng selbst erstmals von der Aussichtsplattform auf dem Turm der Heiliggeistkirche aus beobachtete.

Eine ganz besondere Landestelle hatte sich vor einigen Tagen Jungfalke Nummer drei ausgesucht. Beim Flug in die Freiheit war er vor einem Fotogeschäft in der Hauptstraße gelandet. Roswitha Schneider, die Falkenpatin des Jahres 2014, fing ihn zusammen mit zwei Touristinnen ein - "alles zupackende, entschlussfreudige Frauen", erklärte Gäng. Sie drängten den Falken in das Geschäft, setzten ihn dort in einen Karton und meldeten sich dann bei Hans-Martin Gäng. Der sorgte dafür, dass der Vogel nochmals die ideale Startposition von der Aussichtsplattform am Turm der Heiliggeistkirche erhielt. Den zweiten Abflug meisterte dieser dann erfolgreich.

Wanderfalken galten jahrelang als gefährdete Art, ihr Bestand hat sich inzwischen stabilisiert. Sie ernähren sich von kleineren Vögeln, die sie im Sturzflug bei bis zu 200 Stundenkilometern erbeuten. Sie werden bis zu 14 Jahre alt, allerdings überleben nur vier von zehn Jungvögeln bis zur Geschlechtsreife.