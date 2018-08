Heidelberg. (rie) Seit ziemlich genau vier Jahren gibt es im Stadtgarten kein Restaurant mehr. Das Gebäude aus dem Jahr 1936 in bester zentraler Lage gehört der Stadt, die es an den Unternehmer Jürgen B. Harder vermietet hat. Denn der will dort wieder ein Restaurant mit gehobener, mediterraner Küche ansiedeln. In den vergangenen drei Jahren wurde immer wieder die nahende Eröffnung angekündigt - doch stets kam etwas dazwischen: Anfang 2017 etwa ein Schimmelbefall. Inzwischen sind die Umbauarbeiten aber weit fortgeschritten - und es sieht so aus, als könnte tatsächlich bald Eröffnung gefeiert werden. Harder und sein Büro wollten sich auf RNZ-Anfrage nicht äußern und verwiesen auf die Stadt.

Eine Stadtsprecherin teilte der RNZ nun mit: "Unser letzter Stand ist, dass der Pächter aktuell mit dem Endausbau beschäftigt ist. Eine Eröffnung der Gastronomie ist unserer Kenntnis nach für September geplant."