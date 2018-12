Heidelberg. (rnz/mare) Die neue Busspur am Adenauerplatz in Richtung Hauptbahnhof ist so gut wie fertiggestellt. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Der Rückbau der Mittelinsel im Einmündungsbereich und die Markierungsarbeiten seien demnach abgeschlossen, im Laufe der Woche werde noch die Ampelschaltung angepasst. Voraussichtlich ab Freitag, 14. Dezember, könne dann die neue Elektrobuslinie Altstadt–Hauptbahnhof auf der neuen Busspur fahren und direkt zur Haltestelle Seegarten geführt werden, heißt es.

Die neue Elektrobuslinie ist Teil des Masterplans „Nachhaltige Mobilität für die Stadt“, den die Städte Mannheim, Heidelberg und Ludwigshafen gemeinsam ausgearbeitet haben. Die Bundesregierung fördert mehrere Maßnahmen dieses Plans mit Mitteln aus dem Sofortprogramm „Saubere Luft“.

Zum Fahrplanwechsel am 9. Dezember ist die neue Buslinie zunächst mit herkömmlichen Dieselbussen gestartet, da die Firma die neuen Elektrofahrzeuge bisher noch nicht ausliefern konnte. Voraussichtlich ab Januar 2019 werden die ersten Elektrobusse in der Heidelberger Altstadt unterwegs sein.