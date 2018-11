Die Stadtverwaltung will die Gebühren an Parkscheinautomaten auf 1,80 Euro pro Stunde erhöhen. Foto: Philipp Rothe

Von Timo Teufert

Heidelberg. Ab Januar müssen Autofahrer tiefer in die Tasche greifen, wenn sie ihr Auto in einer Tiefgarage der "Stadtwerke Heidelberg Garagen GmbH" abstellen wollen. Betroffen sind die Tiefgaragen Kraus (P6), Friedrich-Ebert-Platz (P10), Kornmarkt (P12) und Nordbrückenkopf (P16). Und auch an den Parkscheinautomaten könnte das Parken bald teuerer werden, wenn es dafür am Donnerstag im Gemeinderat eine Mehrheit geben sollte. Der Citymarketingverein Pro Heidelberg kritisiert die Gebührenerhöhungen, weil er dadurch Probleme für den Einzelhandel in der Stadt fürchtet.

"Aus Sicht des Handels ist es immer schwierig, Parkgebühren zu erhöhen", erklärt Nikolina Visevic, Geschäftsstellenleiterin von Pro Heidelberg. Die Gefahr sei groß, dass Kunden aus den Umlandgemeinden wegen der höheren Gebühren ihre Besorgungen nicht mehr in Heidelberg machten. "Das setzt nicht nur den Einzelhandel unter Druck, sondern wirkt sich auch auf den Tourismus, die Gastronomie und die Dienstleister aus", so Visevic.

Die Attraktivität des Einzelhandelsstandortes Heidelberg hänge maßgeblich von der Erreichbarkeit ab, dabei sei es zunächst einmal unerheblich, mit welchem Verkehrsmittel die Kunden in die Stadt kämen. Und eben diese Erreichbarkeit habe unter den vielen Baustellen der letzten Zeit schon enorm gelitten. "Auch die Parkplatzsituation ist ein Bestandteil der Erreichbarkeit und ausreichend bezahlbare Parkplätze sind wichtig", weiß Visevic.

Die Geschäftsstellenleiterin verweist auf die angespannte Situation im Einzelhandel: "Durch die Konkurrenz im Internet müssen die Menschen doch gar nicht mehr in die Stadt kommen. Hohe Parkgebühren oder Baustellen machen es dem Handel schwer und schrecken Kunden noch mehr ab." Oder die Kunden würden auf Einzelhandelsstandorte auf der grünen Wiese ausweichen, wo sie keine Gebühren für das Parken bezahlen müssten. "Da spielt es am Ende auch keine Rolle, ob die Parkgebühren in anderen Städten günstiger oder teurer sind", so Visevic.

In Mannheim wurden die Preise erst vor Kurzem auf zwei Euro pro Stunde erhöht. "Ich finde es wichtig, dass die Stadtwerke bei ihren Planungen in Heidelberg unter zwei Euro bleiben", sagt Visevic. In Mannheim gebe es dafür viel mehr Parkflächen im öffentlichen Raum als in Heidelberg. "Hier bleibt einem doch gar nichts anderes übrig, als ins Parkhaus zu fahren, weil es keine anderen Parkplätze gibt", sagt Visevic.

Von den Stadtwerken hätte sie sich einen intensiveren Austausch gewünscht: "Vor allem hätte ich mir diesen Austausch im Vorfeld gewünscht, damit die Meinung des Einzelhandels mit in die Entscheidung einfließt." Dann hätte man zum Beispiel überlegen können, wie man gemeinsam begleitende Maßnahmen zu den Preiserhöhungen umsetzen könnte.

Sollte der Gemeinderat auch die Gebühren an den Parkscheinautomaten erhöhen, fordert Visevic, die Mehreinnahmen wieder für das Parken zu investieren: "Etwa, um Park-and-Ride-Parkplätze auszubauen, um den Menschen den Umstieg auf den Nahverkehr zu erleichtern", sagt Visevic. Außerdem müsse man sich dann mit Ideen wie einer Rückerstattung der Gebühren befassen oder auch einmal über freies Parken in allen Parkhäusern an Aktionstagen von Pro Heidelberg - wie dem verkaufsoffenen Sonntag oder der Einkaufsnacht - nachdenken.