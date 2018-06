Heidelberg. (rnz/mare) Die Deutsche Bahn will den S-Bahn-Verkehr im Rhein-Neckar-Kreis pünktlicher machen. Daher werden am Heidelberger Hauptbahnhof Einstiegslotsen getestet, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilt.

Bahn-Mitarbeiter werden demnach in den nächsten zwei Wochen bis 22. Juni nachmittags zur Hauptverkehrszeit zwischen 13 und 19 Uhr am Hauptbahnhof als Einstiegslotsen für die S-Bahn-Züge im Einsatz sein. Sie sollen dabei helfen, dass sich die Türen der Züge rechtzeitig schließen, wenn der Zeitpunkt zur Abfahrt erreicht ist.

Ihre Aufgabe soll es außerdem sein, die Fahrgäste möglichst gleichmäßig am Bahnsteig zu verteilen, damit alle Türen genutzt werden und sich keine Warteschlangen bilden.

Vom 18. bis 22. Juni soll weiterhin ein Bündel an Maßnahmen bezogen auf die Linien S1 bis S4 getestet werden, um die Pünktlichkeit zu verbessern.

Der Pilotversuch von Einstiegslotsen am Heidelberger Hauptbahnhof, der schon am heutigen Dienstagnachmittag startet und zunächst bis zum 22. Juni gehen wird, soll der Baustein sein, die Haltezeitüberschreitungen an Stationen zu verringern, wie es in der Pressemitteilung heißt. Darüber hinaus sollen Erfahrungen zur Kundenakzeptanz dieser Maßnahme in der Metropolregion Rhein-Neckar gesammelt werden.

Mit dem Einsatz von so genannten „Einstiegslotsen“ an wichtigen Stationen haben etwa die S-Bahn Rhein-Main und S-Bahn Stuttgart bereits gute Erfahrungen gemacht und den Einsatz nach erfolgreichen Pilotversuchen dauerhaft fortgesetzt.