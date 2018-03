Rund 800 Demonstranten kamen am 24. Januar zur zentralen Kundgebung des Verdi-Warnstreiks am Heidelberger Uniklinikum im Neuenheimer Feld. Auch an den drei anderen Unikliniken des Landes wurde gestreikt. Archivfoto: Alex

Heidelberg. (RNZ) Im Tarifkonflikt um eine Entlastung der Pflegekräfte an den vier Unikliniken in Baden-Württemberg ist eine Einigung erstmals in Sichtweite. Bei den Gesprächen am gestrigen Dienstag seien die Arbeitgeber auf die Gewerkschaft zugegangen. Das teilte Verdi am heutigen Mittwoch mit. Dies sei auf den zweitägigen Warnstreik vergangene Woche in Ulm sowie auf weitere angekündigte Warnstreiks in dieser Woche zurückzuführen.

Die Gewerkschaft hatte zuvor für den 22. und 23. März Warnstreiks in Heidelberg, Tübingen und Freiburg angekündigt. Diese werden nun ausgesetzt, bis nach den Beratungen an den vier Standorten die große Tarifkommission von Verdi Mitte April endgültig entscheidet. Ein "Tarifvertrag auf Bewährung" scheint also in Sichtweite. In den Unikliniken in Baden-Württemberg arbeiten insgesamt 27.000 Beschäftigte.