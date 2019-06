Die Halle02 in der Heidelberger Bahnstadt. Foto: vaf

Heidelberg. (pol/mare) Einbruch in der Halle02: In der Nacht zum Montag ist ein Unbekannter in das Veranstaltungsbüro im Zollhofgarten eingestiegen und hat Bargeld gestohlen. Das teilt die Polizei mit.

Der Täter kam wohl zwischen 2.50 und 3.50 Uhr und hebelte ein Fenster auf. Drinnen wuchtete er dann Schränke auf und fand mehrere hundert Euro. Ob er noch andere Dinge mitgehen ließ, wird noch geprüft.

Eine Angestellte hatte den Einbruch am Montagmorgen bemerkt und den Geschäftsführer alarmiert. Dieser verständigte dann die Polizei.

Was bisher noch bekannt ist: Der Täter soll ersten Recherchen zufolge von sehr schmächtiger Statur gewesen sein und eine Baseballcap sowie ein Kapuzenshirt getragen haben.

Die Polizei sucht noch Zeugen. Wer etwas bemerkt hat, kann sich telefonisch melden unter der Rufnummer 06221/991700.