Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Die Tür aufgebrochen, ein Fenster eingeschlagen oder aufgehebelt, die Wertsachen weg. Ein Einbruch ist ein Albtraum. Was zwei Familien im letzten Jahr erlebt haben, ging noch darüber hinaus. Einmal ist die Wohnung danach unter Wasser gesetzt, das andere Mal im ganzen Haus eine klebrige Flüssigkeit auf Wände, Böden, Betten und elektronische Geräte verteilt worden. Zwei Männer im Alter von 19 und 24 Jahren sollen laut Staatsanwaltschaft dafür verantwortlich sein. Ihr Prozess begann am Montag am Heidelberger Amtsgericht.

Die Männer schweigen zu den Vorwürfen. Der Jüngere hatte sich bereits bei seinem letzten Prozess vor einer Woche auf diese Weise verteidigt. Dabei wurde er unter anderem wegen Beleidigung und Nötigung zulasten des Wohnungsbesitzers zu acht Monaten Jugendstrafe auf Bewährung verurteilt. Ein Urteil im zweiten Prozess soll am Mittwoch, 26. August, fallen.

"Man fragt sich einfach: Warum?", sagte am Montag eines der Opfer. Der 28-Jährige ist der Nachbar eines der Angeklagten. Seine Wohnungstür wurde im September 2019 aufgebrochen, unter anderem Geld, Uhren, Schmuck – sogar die Eheringe – und ein Erbstück des Großvaters wurden gestohlen. Danach hatten die Täter im Gäste-WC und Badezimmer die Stöpsel der Waschbecken geschlossen, die Überläufe mit Handtüchern verstopft und die Wasserhähne aufgedreht. "Überall stand Wasser in der Wohnung, überall war Reinigungsmittel", erinnert sich der Familienvater.

Nach Auseinandersetzungen mit den Angeklagten war der 28-Jährige zuvor mit seinem damals zweieinhalbjährigen Sohn und der hochschwangeren Frau zu seiner Großmutter und dann zum Vater gezogen. Den Einbruch entdeckten sie, als sie noch Dinge aus der Wohnung holen wollten. Fast alle Möbel waren vom Wasser oder Reinigungsmittel zerstört. Doch damit nicht genug: Zwei Wochen später wurde die provisorisch gesicherte Tür wieder geöffnet, die Täter spritzten alles mit Tinte voll.

Den Schaden beziffert der Mann auf 13.000 Euro. Seine Frau fürchte sich mittlerweile allein, sagte er. Und auch sein Sohn wolle nicht allein im Zimmer schlafen: "Er hat Angst vor den bösen Menschen." Einen Monat nach den Einbrüchen kam das zweite Kind zur Welt, "da gab es keine Komplikationen", sagte der Familienvater. Aber sie hätten danach zwei Monate zu viert in der Einzimmerwohnung des Vaters leben müssen.

Einen weiteren Einbruch sollen die beiden Männer bereits im Juni 2019 begangen haben. Einer der Angeklagten war mit einem der Söhne der betroffenen Familie befreundet. Sein Zimmer sei am stärksten verwüstet gewesen, erklärte der 21-Jährige. Aus dem Haus entwendeten die Täter ebenfalls Bargeld, Schmuck, elektronische Geräte und mehr. Am Ende verteilten sie überall eine klebrige Flüssigkeit.

Die Freundin des Sohnes hatte den Einbruch entdeckt. Da die Familie im Urlaub war, wollte sie dort übernachten. Spät abends kam sie zu dem Haus und ging hinein. Erst dann sah sie die Verwüstung. "Und dann bin ich rausgerannt", sagte die 22-Jährige. Nachdem sie die Polizei gerufen hatte, rief sie einen der Angeklagten an, der sie danach über Stunden getröstet habe. "Ich dachte, wir wären Freunde", sagte sie unter Tränen.

Zwei Einbrüche in das Veranstaltungshaus Halle 02 gehen wiederum laut Staatsanwaltschaft allein auf das Konto des 19-jährigen Angeklagten. Hier soll er über 12.000 Euro und Wertgegenstände erbeutet haben. Der Sachschaden beträgt weitere 5000 Euro. Auf die Spur der Männer kam die Polizei, weil deren Namen in beiden Fällen auftauchten. Dazu kamen Spuren an Tatorten und Beobachtungen von Zeugen. Bei Hausdurchsuchungen fand sich schließlich Diebesgut.