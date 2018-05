Heidelberg. (pol/van) In einem Mehrfamilienhaus in der Brechtelstraße kam es am Donnerstag, zwischen 7.45 Uhr und 18.50 Uhr, zu einem Wohnungseinbruch. Das teilt die Polizei mit. Auf bislang nicht geklärte Art und Weise hatte sich ein unbekannter Täter Zutritt zu der Wohnung im zweiten Obergeschoss verschafft und dort Schmuckstücke im Wert von mehreren Tausend Euro mitgehen lassen. Wie der Täter in das Mehrfamilienhaus gelangte, steht ebenfalls noch nicht fest.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter Telefon 06221/3418-0 zu melden.