Von Micha Hörnle

Heidelberg. Erst letzte Woche machte die Nachricht die Runde, dass Wien die Stadt mit der höchsten Lebensqualität weltweit sei - zumindest nach einer Studie des britischen Nachrichtenmagazins "Economist". Ein Stück Wiener Lebensqualität wollte unlängst die SPD nach Heidelberg importieren: die Trinkwasserbrunnen. Denn bisher gibt es in der Stadt nur einen, an der Providenzkirche. Und der war wegen der Sanierungsarbeiten an dem Gebäude erst einmal stillgelegt, mittlerweile hat ihn der Altstadt-Brunnenwart Fritz Hartmann in lobenswerter Eigeninitiative wieder in Gang gesetzt.

Aber ein Brunnen war der SPD zu wenig: An zentralen Plätzen sollte es mobile Einrichtungen geben, an denen sich jeder kostenlos und unbegrenzt bedienen kann - gerade im Sommer. Denn nicht jeder kann oder will sich die teuren Getränke in den Supermärkten oder Imbissen leisten.

In Wien wiederum haben Trinkwasserbrunnen eine lange Tradition: Über 700 Wasserspender gibt es in Österreichs Hauptstadt, die ältesten sind weit über 100 Jahre alt. Sie gibt es in allen möglichen Ausführungen, vom verspielten "Altstadttrinkbrunnen" über eine schicke Version aus Edelstahl bis hin zu einem fast schon skulpturalen Objekt, das der Bildhauer Hans Muhr entworfen hat. Zur Fußball-Europameisterschaft schaffte die Wiener Wasserversorgung 2008 zehn mobile Brunnen an, die einfach auf die Hydranten gesetzt werden. Sie sind im Stadtbild unübersehbar, da drei Meter hoch - und werden im Frühjahr bevorzugt an Plätzen mit vielen Touristen aufgestellt. So welche hätte die SPD auch gern in Heidelberg gesehen, zumal die Edelstahlsäulen einige technische Raffinessen aufweisen: So gibt es an der Seite kleine Düsen, mit denen man Arme und Gesicht benetzen kann.

Doch die Idee kam bei Stadt und Stadtwerken nicht allzu gut an, auch wenn eine Rathaussprecherin den SPD-Vorschlag "grundsätzlich sympathisch" nennt. "Unterm Strich ist es aber leider so, dass die Kosten und der Aufwand den Nutzen bei Weitem übersteigen." Das fängt bei der Beschaffung an: So ein Brunnen kostet 4000 Euro, das Aufstellen noch einmal 500. Die Wasserkosten werden mit etwas über 1000 Euro pro Brunnen und Jahr beziffert - sollten die Anlagen von Mai bis Oktober im Einsatz sein (bei einem Verbrauch von 2000 bis 3000 Litern am Tag pro Brunnen); hinzu kommen noch 500 Euro an Schmutzwasserkosten. Relativ kompliziert ist es außerdem, Systemtrenner zwischen den Brunnen und dem Trinkwassernetz einzubauen, um Verunreinigungen zu verhindern.

Aber das ist es nicht allein, sagt Markus Morlock, Betriebsführer für die Wasserversorgung bei den Stadtwerken: "Wir haben uns mit den Kollegen aus Wien ausgetauscht, die den Betrieb der dortigen Trinkwasserbrunnen als extrem wartungsintensiv beschreiben." So müssen dort alle zehn mobilen Brunnen mindestens zwei bis drei Mal pro Woche zur Reinigung angefahren werden. Zudem melden die Bürger häufig Störungen, die dann aufwendig zu beheben sind. Und so bilanziert die Rathaussprecherin: "Die Stadtverwaltung rät von der Aufstellung mobiler Brunnen ab."