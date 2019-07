Eine Art Raubvogel aus Drachenstoff, an einem langen Mast aufgehängt, soll die Gänse vom Tiergartenbad fernhalten. Auch im Thermalbad in Bergheim gibt es eine solche Konstruktion. Jetzt prüft die Stadt, ob das auch etwas für die Neckarwiese wäre. Foto: Alex

Von Anica Edinger

Heidelberg. Mehr Bußgeld fürs Füttern, ein Aufruf zur gezielten Jagd auf den Feldern und außerdem die Verringerung der Reproduktionsrate: In Heidelberg ist die Stadt kreativ geworden, um der Gänseplage insbesondere am Neuenheimer Neckarufer, Herr zu werden.

Doch während hier ein ganzes Maßnahmenbündel geschnürt wurde, hat man in Bammental eine einzige ganz einfache Lösung gefunden: einen sogenannten Gänseschreck. Der sorgt jetzt im Waldschwimmbad dafür, dass die Gänse den Liegewiesen fern bleiben - und das mit Erfolg, wie Schwimmmeister Carsten Kresser nun erneut auf RNZ-Anfrage bestätigt: "Seit wir den Gänseschreck aufgestellt haben, kommen keine Gänse mehr."

Deshalb haben sich die Heidelberger Freibäder jetzt auch zwei Gänseschrecks angeschafft - auf Anregung eines Bammentaler Kollegen. Schon am 10. und 11. Juli wurden die schwarzen Drachen, die einem großen Raubvogel ähneln, im Tiergarten- sowie im Thermalbad aufgestellt. Das bestätigte jetzt eine Sprecherin der Stadtwerke auf RNZ-Anfrage.

Und siehe da: "Unsere Bademeister berichten, dass tatsächlich weniger Gänse kommen", so die Sprecherin. Oft stundenlang seien die Bademeister sonst am Morgen damit beschäftigt gewesen, den Gänsekot von der Wiese und aus dem Wasser zu fischen. Das habe jetzt ein Ende. Wobei die Stadtwerke-Sprecherin auch einschränkt: "Wenn es so heiß ist und sehr viele Leute im Bad sind, kommen auch weniger Gänse."

Die Gänseschreck-Konstruktion könnte einfacher kaum sein: Der imitierte Raubvogel ist aus einem Drachenstoff gefertigt, der im Wind weht. Dieser hängt an einem großen Mast, der in den Boden eingelassen wird. Und da Gänse keine Raubvogel-Freunde sind, machen sie in der Regel einen großen Bogen um die Tiere. Alles inklusive ist der Gänseschreck für 280 Euro zu haben, hergestellt wird er von dem Essener Unternehmen Saat- und Ernteschutz Rudolf Barth.

Wäre das nicht also die Lösung für die Neckarwiese? "Die Idee des sogenannten Gänseschrecks ist bei der Stadt bereits bekannt", erklärt eine Sprecherin auf RNZ-Anfrage. Sie sei aber in der Vergangenheit als Einzellösung verworfen worden, "weil die Neckarwiese für eine flächendeckende Installation der Greifvogel-Imitation zu groß ist". Doch offenbar hat man sich das jetzt noch einmal anders überlegt: "Punktuell könnte der Gänseschreck eine Ergänzung zu anderen Maßnahmen sein", heißt es aus dem Rathaus.

Deshalb wolle das städtische Landschafts- und Forstamt nun noch einmal vergleichbare Referenzen einholen, die Kosten ermitteln und dann eventuell einen Probelauf mit der Greifvogel-Imitation machen. Doch Ernst Baader, Leiter des Landschafts- und Forstamtes, gibt zu bedenken: "Eine so große Fläche wie das Neckarvorland ist nicht mit einem Schwimmbad-Areal vergleichbar." Und weiter: "Zum einen ist ein Naturgewässer ungleich attraktiver für die Vögel, zum anderen rechnen wir mit einem Gewöhnungseffekt." Nicht zu unterschätzen seien zudem technische Fragen der Windlast und Statik - "sowie unser größtes Problem", so Ernst Baader, "der Vandalismus".