Heidelberg. Beim "Dyke*March Rhein-Neckar" ziehen am Freitag, 11. August, Frauen, die Frauen lieben, durch Heidelberg. Die Demo beginnt um 18 Uhr am Uniplatz, bevor es über den Theater- zum Friedrich-Ebert-Platz geht. Mit-Organisatorin Johannah Illgner, 31, beantwortet alle wichtigen Fragen - ein Glossar hilft beim Verständnis.

Sie demonstrieren für lesbische Sichtbarkeit, Teilhabe, Respekt und Wertschätzung. Warum?

Unabhängig von der sexuellen Orientierung sind Frauen im öffentlichen Raum, in Politik, Forschung und Wissenschaft, Wirtschaft, Kunst, Kirche und Kultur - kurz: in so gut wie allen gesellschaftlichen Bereichen - noch immer stark benachteiligt. Ob die Berichterstattung über Frauen im Sport, ungleiche Bezahlung und Aufstiegschancen in der Arbeitswelt oder die unglaublichen Zahlen von sexualisierter Gewalt gegen Frauen. Diese Benachteiligungen qua Geschlecht, diese sexistische Grundstruktur ist für lesbische Frauen ebenso Realität wie für jede andere Frau.

Wieso dann ein eigener Marsch für die Rechte lesbischer Frauen?

Für lesbische oder bisexuelle Frauen kommt Diskriminierung aufgrund ihrer sexuellen Orientierung noch dazu. Beim Dyke-March sprechen wir all diese Diskriminierungen und Ungerechtigkeiten an.

Was wollen Sie mit der Veranstaltung konkret erreichen?

Wir wollen lesbische Frauen in ihrer heutigen Lebensvielfalt und ihre Geschichte sichtbar machen, sie und ihre Themen auf die Straßen und Plätze Heidelbergs bringen. Dieser Tag soll allen frauenliebenden Frauen gehören, die ihr Begehren, ihre Kraft und ihre sexuelle Orientierung mit uns feiern wollen. Und wir sind sehr stolz, dass diese Region den ersten Dyke-March in Süddeutschland auf den Weg gebracht hat. Zudem hoffen wir, das Bewusstsein für Solidarität durch unsere männlichen Mitstreiter und Unterstützer zu schärfen.

Hintergrund Dyke ist ein englischer Begriff, der ursprünglich eine Beschimpfung für frauenliebende Frauen war. Vergleichbar ist Dyke im Deutschen mit der Stigmatisierung als "Kampflesbe" für lesbische und feministische, und besonders für als in ihrem Auftreten maskulin wahrgenommene Frauen. Trotz der Anfeindung hat sich die lesbisch-feministische Community den Begriff positiv [+] Lesen Sie mehr Dyke ist ein englischer Begriff, der ursprünglich eine Beschimpfung für frauenliebende Frauen war. Vergleichbar ist Dyke im Deutschen mit der Stigmatisierung als "Kampflesbe" für lesbische und feministische, und besonders für als in ihrem Auftreten maskulin wahrgenommene Frauen. Trotz der Anfeindung hat sich die lesbisch-feministische Community den Begriff positiv angeeignet. Queer nennen sich häufig Menschen, die von der heterosexuellen oder der zweigeschlechtlichen Norm abweichen. Der Begriff ist bewusst vage gehalten, weil er somit erlaubt, auf nähere Abgrenzungen und Definitionen weitgehend zu verzichten. Heteronormativität wird manchmal auch als "Zwangsheterosexualität" beschrieben. Dieser zentrale Begriff der Queer-Theorie problematisiert die Tatsache, dass große Teile der Gesellschaft nur heterosexuelle Beziehungen zwischen Mann und Frau als normal empfinden. Queer-Aktivisten kritisieren, dass dabei das biologische Geschlecht mit der Geschlechtsidentität, der Geschlechtsrolle und der sexuellen Orientierung gleichgesetzt wird – und zwar für alle. Dadurch werden viele Menschen diskriminiert, die nicht in das heteronormative Raster passen. rie LGBT oder LSBTTIQ: LGBT steht für die englischen Begriffe Lesbian (lesbisch), Gay (schwul), Bi (bisexuell) und Trans. Manchmal ist auch die Rede von LSBTTIQ, was dann lesbisch, schwul, bisexuell, transsexuell, transgender, intersexuell und queer meint. Intersexualität: Bei intersexuellen Menschen sind nicht alle geschlechtsbestimmenden Merkmale wie Chromosomen, Hormone und Geschlechtsorgane biologisch eindeutig nur einem Geschlecht zuzuordnen. Sie verfügen - vollständig oder teilweise - über männliche und weibliche Merkmale. Ein anderer, alter Begriff ist Zwitter. Das lateinische «inter» bedeutet unter anderem "zwischen". Transgender: Umfasst meist all jene, deren soziales Geschlecht nicht - oder nicht immer - mit dem biologischen identisch ist. Nicht jeder Transgender-Mensch möchte jedoch seinen Körper so verändern, wie es viele Transsexuelle wollen. Um die verschiedenen Gruppen zusammenzufassen, wird manchmal als Oberbegriff einfach die Vorsilbe mit einem Stern verwendet: Trans*. Das soll Offenheit signalisieren und auf die Vielfalt von Selbstbildern hinweisen, die im Laufe eines Lebens wechseln können. Manche reden hier von transgeschlechtlichen Menschen. Transsexualität: Bezeichnet das starke Gefühl, mit dem «falschen» Geschlecht auf die Welt gekommen zu sein. Den Betroffenen ist es oft ein Bedürfnis, ihren Körper mit Hormonen oder mit Operationen dem bevorzugten Geschlecht anzugleichen. Die US-Amerikanerin Caitlyn Jenner (66), früher männlich Bruce, ist die derzeit wohl bekannteste Transsexuelle. Queer: Das Wort aus dem Englischen wird sehr unterschiedlich übersetzt: eigenartig, verquer, schwul - teils auch als Schimpfwort. Politisch wurde es in den USA zum Dachbegriff für verschiedene Randgruppen. Bei uns fasst das Wort queer heute oft viele Menschen zusammen, die ihre Identität, ihre Sexualität oder beides als abweichend von der Mann-Frau-Norm empfinden. Das kann auch Asexualität, Menschen in mehr als einer Partnerschaft und solche, die zwischen Geschlechterrollen wechseln, einbeziehen. Cis-Menschen/Cisgender: Wer sich mit dem Geschlecht identifiziert, das ihm bei Geburt zugewiesen wurde, wird Cis-Mensch genannt. Dies trifft auf den weitaus größten Teil der Bevölkerung zu. Das lateinische «cis» bedeutet «diesseits» - als Gegenwort zu «trans», «jenseits» und «über». Transvestit: Menschen, die das Bedürfnis haben, immer mal wieder für längere oder kürzere Zeit in die Kleidung des anderen Geschlechts zu schlüpfen. Auch Haare, Accessoires und Bewegungsstil passen sie an - und zwar im Bewusstsein, diesem Geschlecht nicht anzugehören. Travestiekünstler/Drag Queen: Männer, die zum Spaß oder zur Unterhaltung Frauenkleidung tragen und dies besonders exaltiert tun. Künstler wollen so für mehr Offenheit und Toleranz werben. Berühmt ist etwa die österreichische Gewinnerin des Eurovision Song Contest 2014, die Drag Queen Conchita Wurst, verkörpert von Tom Neuwirth (27). rie/dpa

Lesben sind in allen gesellschaftlichen Bereichen weniger sichtbar als Schwule. Woher kommt das Ihrer Meinung nach?

Die patriarchalen Strukturen setzen sich natürlich auch in der queeren Szene fort - und um diese spezifisch weiblichen und lesbischen Missstände lautstark zu kritisieren, gehen wir auf die Straße. Wir fordern Respekt für die Lebensweisen frauenliebender Frauen, wir fordern Wertschätzung für den politischen Aktivismus lesbischer Frauen in der LGBTTIQ-Geschichte und nehmen uns aktiv den öffentlichen Platz. Das "L" in LGBTTIQ wird an diesem Tag großgeschrieben.

Sie schreiben in der Ankündigung: "Da hilft auch eine ,Ehe für alle‘ nicht weiter. Die schafft allein Akzeptanz für homosexuelle Paare, die sich in eine bürgerliche Norm einfügen." Was genau meinen Sie damit?

Wir können damit noch nicht zufrieden sein, denn gerade in der queeren Szene gibt es noch so viele Ideen und Vorschläge für Familien- und Beziehungsformen, die sich nicht in der Ehe erschöpfen. So gibt es etwa Partnerschaften mit mehr als zwei Partnern oder Partnerinnen, Familien mit mehr als zwei Elternteilen oder auch verschiedenste Co-Parenting-Modelle. All diese alternativen Familien- und Partnerschaftsentwürfe haben auch ihre Berechtigung, und sollen ebenso wie die Ehe - die nun für alle gleich ist - Akzeptanz und Unterstützung finden.

Wie genau läuft der Dyke-March ab?

Im Demonstrationszug laufen alle, die sich als Dyke begreifen. Hierzu laden wir alle frauenliebenden, lesbischen, bi- und pansexuellen und auch transsexuelle Frauen herzlich ein. Alle Menschen, die sich jetzt nicht angesprochen fühlen, aber auch für lesbische Sichtbarkeit, Teilhabe und Respekt eintreten wollen, sind ganz herzlich eingeladen, den Demonstrationszug zu flankieren und als Zuschauerinnen und Zuschauer vom Rand zu jubeln.