Von Birgit Sommer

Heidelberg. Die Unterführung unter dem Bismarckplatzes zwischen den ehemaligen Warenhäusern Horten und Woolworth. Sie ist zwar seit 1982 abgesperrt, aber noch da. Jetzt kann man sie ganz neu entdecken. Das Heidelberger Theater holt sie vor Weihnachten aus der Versenkung und spielt darin ab 21. November Peter Turrinis Stück "Josef und Maria". Mindestens zehn Mal bis Jahresende für jeweils 75 Zuschauer.

Es ist ein Bild der 70er Jahre, das die Besucher in der Unterführung empfängt. Der rote RAF-Stern prangt auf den alten Kacheln der Wände. "Hängt die Nazis alle auf" und "Lasst euren Gefühlen freien Lauf" heißt es da nebeneinander. Oder auch "Peggy sexy?" und "Dettleff und Simone machens mit und ohne". Linke Politik und freier Sex mischen sich fröhlich in den Inschriften, die man seit 1982 nicht mehr sehen konnte. Damals begann die Umgestaltung des Bismarckplatzes, die Straße vor dem damaligen Horten, heute Galeria Kaufhof, verschwand zugunsten von Bushaltestellen und Straßenbahngleisen. Das Kaufhaus benutzt den übrig gebliebenen Tunnel seither als Lagerraum.

Dieser wird jetzt weitgehend freigeräumt für das einstündige Schauspiel mit Christina Rubruck und Olaf Weißenberg. An Heiligabend 1991 - zugrunde liegt Turrinis spätere Fassung von 1998 - treffen sie im Kaufhaus aufeinander: die unpolitische Reinigungskraft Maria und der Nachtwächter Josef, ein Kommunist, der immer noch auf die Weltrevolution hofft. Warum sie so einsam sind, wie ihre Familienverhältnisse mitspielen und wie sie dann immer ausgelassener werden - das setzt der 28-jährige Regisseur Fabian Appelshäuser in Szene.

Er hat damit nicht nur eine "tolle Location, einen ungewöhnlichen Ort für Theater und Stadt" für seine Arbeit zur Verfügung. Ihn fasziniert am Thema des österreichischen Autors die "bestechende Allgemeingültigkeit": "Turrinis Text ist in seiner Urform fast 40 Jahre alt, und man stellt fest, dass damals schon die Probleme existierten, die man heute als neu, hervorgerufen durch den Neoliberalismus, empfindet." Mit den erfahrenen Schauspielern Rubruck und Weißenberg zu arbeiten ist für den Regisseur "Herausforderung und Freude". Ausgestattet ist die "Bühne" im Tunnel als Un-Ort mit Dingen, die man nicht mehr braucht, so, wie die Figuren von der Gesellschaft vergessen wurden.

Ein Spielort, der Stadtgeschichte erzählt und sich mit dem Heidelberger Theater für alle öffnet - das ist es, was Intendant Holger Schultze gefällt: "Es ist immer wieder spannend, was es in Heidelberg zu entdecken gibt." Die gesamte Spielzeit schon breitet sich das Theater über die Stadt aus, in den Park beim Octapharma-Gelände oder in das Hallenbad auf dem Emmertsgrund.

"Holger Schultzes Euphorie und Begeisterung haben mich schnell überzeugt", sagt "Galeria Kaufhof"-Geschäftsführer Frank Gerstenberg, "ich sehe dieses Projekt als einen kleinen Mosaikstein zur Stärkung und Belebung der Heidelberger Innenstadt an." Er wünscht sich für die Zukunft ein stärkeres Miteinander der verschiedenen Unternehmen, Gastronomen und Kultureinrichtungen, "um gemeinsam eine vitale Innenstadt zu erhalten".

Auch wenn die ehemalige Unterführung aufgewärmt wird - ihre Winterjacken behalten die Zuschauer von "Maria und Josef" am besten an. Vielleicht holen sie sich auch vorher in der "Theater-Gastronomie", dem Dinea-Restaurant im obersten Stockwerk des Kaufhauses, einen Glühwein. Es ist ab 20 Uhr geöffnet. Die Abendkasse befindet sich am seitlichen Kaufhaus-Eingang, an der Ecke zur Sofienstraße. Von dort wird den Zuschauern der Weg durch das weihnachtlich geschmückte Kaufhaus gezeigt - denn der Einstieg zur Unterführung liegt im Untergeschoss.

Info: Turrinis "Josef und Maria" feiert am 21. November um 20.30 Uhr Premiere. Karten gibt es für 19 Euro unter Telefon: 06221 / 5820000.