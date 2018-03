Von Holger Buchwald

Heidelberg. Was der Kunstgeschichtsstudentin Laura Näder passiert ist, ist ein Albtraum für alle Nachwuchsakademiker: Mit einem Schlag war ihre fertige Abschlussarbeit samt Sicherheitskopie weg. Ein Dieb hat am Mittwoch, 21. Februar, ihre Laptoptasche gestohlen. Darin befand sich neben ihrem Netbook auch der USB-Stick, auf dem alle Daten gespeichert waren.

Näder engagiert sich ehrenamtlich für die Heidelberger Tafel. Und wie jeden Mittwochabend wollte sie zusammen mit ihrer Mitstreiterin Angelika Feigenbutz kurz vor 20 Uhr übrig gebliebene Waren in einer Bäckerei am Bismarckplatz abholen, um sie später an soziale Einrichtungen wie das Frauenhaus weiterverteilen zu können. Näder war spät dran und deponierte ihre Laptoptasche und eine weitere Tüte auf der Beifahrerseite des Lieferwagens. "Wir waren immer in der Nähe des Autos", sagt sie. Nur einmal sei sie kurz abgelenkt gewesen, als ein kleiner Mann sie angepöbelt habe, dass "die Ausländer immer alles umsonst" bekämen und die Deutschen nie etwas. Solche Beschimpfungen kennen die Tafel-Mitarbeiterinnen schon. Daher hatten sie sich zunächst nichts dabei gedacht.

Als Näder und Feigenbutz wieder in den Lieferwagen stiegen, bemerkten sie aber, dass die Laptoptasche weg war. Die Tüte, in der sich auch der Geldbeutel der Studentin und ihr Handy befanden, waren hingegen noch da. "Das Fenster des Autos waren zu, die Tür auch", betont Näder. Sie weiß nicht, ob der Opel Vivaro abgeschlossen war. Da der Wagen nach dem Vorfall aber nicht mehr anspringen wollte, könnten die Diebe auch das Funkschloss manipuliert haben, soll ein Ermittler später vermutet haben.

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein, doch die auffällige Tasche mit braunem Kunstledersaum und beigefarbenem Indianermuster blieb verschwunden. Für Näder bedeutet das: Die Arbeit von zwei Monaten ist verloren. Zwar hat sie noch eine Kopie ihrer Masterarbeit im Online-Speicher, allerdings eine völlig veraltete Version. Die letzten 30 Seiten fehlen. "Wenn ich schreibe, quäle ich jeden Satz aus mir heraus, damit er perfekt wird", sagt die Studentin. Ihr Thema ist der "Prozess im Selbstporträt", wobei sie speziell die heutigen Selfies untersuchte. Und obwohl sie nicht so sehr im Zeitverzug ist, war sie nach dem Verlust völlig verzweifelt. "Ich habe alle Cafés abgesucht, ob ich nicht jemanden mit meinen Sachen entdecke", erzählt sie.

Näder hofft nun, dass niemand etwas mit dem Diebesgut anfangen kann und es vielleicht sogar zurückgibt. Das Netbook der Firma Asus sei mit ihrem Fingerabdruck gesichert und ziemlich auffällig, weiß mit mintgrüner Tastatur, die abnehmbar ist. Es befand sich in einer roten Hülle. Den USB-Stick hatte sie nur dabei, weil sie die Abschlussarbeit bei einer Freundin ausdrucken wollte.

Info: Wer das Netbook oder den USB-Stick - gerne auch anonym - abgeben möchte, kann dies bei der Anmeldung der RNZ, Neugasse 2, täglich von 10 bis 18 Uhr tun.