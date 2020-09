Von Birgit Sommer

Heidelberg. Das Gemeindehaus, das in die viel zu große katholische Bartholomäus-Kirche in Wieblingen hineingebaut wurde, war wie ein Zeichen zum Thema Zukunft der Kirchengemeinden. Es sei bei der Planung für die Freiburger Erzdiözese noch ein "No-Go" gewesen, heute sei es ein Modell, sagte Daniela Seehaus, die Vorsitzende des Pfarrgemeinderats der katholischen Stadtkirche. Noch mehr erhob sich jetzt die Frage: Hätte man das Gebäude-Thema gar schon zusammen mit der evangelischen Kirche angehen sollen?

Um das Thema "Kirche neu denken" ging es bei der ökumenischen Podiumsdiskussion in diesem Wieblinger Gotteshaus mit Daniela Seehaus, Pfarrer Johannes Brandt, dem Leiter der katholischen Stadtkirche, und der evangelischen Pfarrerin Sigrid Zweygart-Pérez von der Christus-Lukas-Markus-Gemeinde, auch Pfarrerin für Flucht, Migration und Diakonie.

Denn die Zahl der christlichen Kirchgänger wie die ihrer Seelsorger schrumpft, Geld fehlt, die Kirchen, Gemeindehäuser und Pfarrhäuser sind zu groß und zu teuer im Unterhalt. Friedrich Heinemann, der Sprecher des Gemeindeteams von St. Bartholomäus, hatte die Zahlen parat: In 40 Jahren, so die Prognosen, haben die christlichen Kirchen nur noch halb so viele Mitglieder und halb so viel Geld wie heute. Die Zahl der Katholiken in Heidelberg ging in den vergangenen zehn Jahren von 41.251 auf 38.531 zurück, die der evangelischen Kirchenmitglieder von 43.661 auf 39.763. Ein Prozent minus jedes Jahr, denn Mitglieder sterben, und hauptsächlich junge Leute treten aus, auch wenn viele von ihnen die "Dienstleistungen" Trauung und Taufe noch gerne in Anspruch nehmen.

"Die Kirche hält ihre eigenen Mitglieder nicht", findet Heinemann: Nur neun Prozent der Katholiken und 2,6 Prozent der evangelischen Kirchenmitglieder besuchten überhaupt noch Gottesdienste. Wo es anders aussieht, sagte Tobias Waibel aus dem katholischen Gemeindeteam: Die Freie Evangelische Gemeinde Heidelberg habe ihre Mitgliederzahlen in 20 Jahren um 34 Prozent erhöht. Auch die internationale englischsprachige Gemeinde ICCH in Heidelberg wächst. "Haben die Großkirchen etwas falsch gemacht? Zu lange auf den klassischen Organisationsbetrieb gesetzt?"

Alle Diskutanten sprachen von notwendigen Veränderungen, denn Friedrich Heinemann verlangte Konkretes von ihnen. Daniela Seehaus will den Pfarrgemeinden mehr Freiheit und Verantwortung geben, wünscht sich zudem mehr Miteinander mit den Protestanten ("Ich sehe uns als christliche Gemeinschaft, in verschiedenen Traditionen unterwegs"). Pfarrgemeinden hätten unterschiedliche Bedürfnisse, fand auch Pfarrer Brandt. Er sprach die Digitalisierung an und die Tatsache, dass Kirchenzirkel, die sich abschotteten, nicht einladend nach außen wirkten. Gemeinsame Gebäudenutzung mit der evangelischen Kirche kann auch er sich vorstellen, dazu neue Formen des Engagements in den Gemeinden. Und er machte deutlich: "Wir können als Kirche nicht an jedem Ort in Heidelberg alles anbieten, sonst fahren wir in wenigen Jahren an die Wand."

Nach ihrer Arbeit als Pfarrerin der Flüchtlinge trug Sigrid Zweygart-Pérez ganz neue Aspekte vor. Bei ihrer Rückkehr in die Gemeinde mit Menschen weißer Hautfarbe, deutscher Sprache und aus einer bestimmten Bildungsschicht habe sie sich fremd gefühlt. Wachstum bedeute jetzt auch die Aufnahme von Menschen anderer Hautfarbe, anderer Sprache, anderer Bildungsschichten. "Möchten wir uns verändern?", fragte sie und betonte, wie sehr sie selbst die Teilnahme an einem neuen internationalen Bibelkreis vor allem mit jungen Menschen mit Fluchthintergrund genieße: "Die Bibel erschließt sich ganz neu."

Auch erinnerte sie an die Diakoniearbeit der Kirche, in der das Evangelium konkret gelebt werde. Und warum nicht ein Bibelkreis abends im Unverpackt-Laden? Dann käme man ganz anders mit Leuten in Kontakt, fand sie. Gemeindehäuser sieht die Pfarrerin als Erfindung des späten 19. Jahrhunderts, an der man nicht hängen müsse. Gottesdienste im Freien, Gottesdienste mit die Gemeinschaft stärkendem anschließendem Essen – so wurde die Experimentierlust in Wieblingen beschworen. Und Pfarrer Brandt gab der älteren Generation noch mit: "Wir kommen an Grenzen, wenn jeder meint, dass Kirche so sein muss, wie er sie kennt und für richtig hält."