Von Lena Scheuermann

Heidelberg-Südstadt. Gute Nachbarschaft fördern und gemeinsam den Stadtteil weiterdenken - diese Ziele hat sich das neu gegründete Stadtteilbüro in der Südstadt gesetzt, das seit September vom Caritasverband Heidelberg betrieben wird. Bevor das Büro in die Chapel ziehen wird, findet man es in den nächsten anderthalb Jahren im Eddy-Haus in der Rheinstraße, mitten im Herzen der Südstadt.

Dort kümmern sich zukünftig Rebecca Ramirez und Stefanie Ferdinand um die Bewohner im Stadtteil. "Unsere Arbeitsschwerpunkte werden sein, die alteingesessenen und die neuen Bewohner zusammen zu bringen, gute Nachbarschaft und Vernetzung zu fördern, alle Akteure im Stadtteil an einen Tisch zu bringen und diese Prozesse zu moderieren, zu begleiten und da zu unterstützen, wo wir gebraucht werden", so Ferdinand. Gemeinsam mit den ortsansässigen Vereinen und Institutionen, wie etwa dem Stadtteilverein, soll der Stadtteil - besonders auch im Hinblick auf die Erschließung der Konversionsflächen und dem Zuzug von mehr als 3000 neuen Bewohnern - weiter gedacht werden. Man wolle sich jetzt schon Projekte und Aktionen überlegen, um einen Beitrag zum sozialen und kulturellen Netzwerk zu leisten, in dem sich alle Südstädter - ob neu zugezogen oder alteingesessen - wohlfühlen und auch selbst engagieren können. Gefördert wird die Arbeit des Büros aus den Mitteln der deutschen Fernsehlotterie und von der Stadt Heidelberg, welche etwa die Räumlichkeiten kostenfrei zur Verfügung stellte.

Fleißig werkelten die Mitarbeiter mit Alumni des Parlamentarischen Partnerschaftsprogramms. Fotos: Rothe

Damit das Südstadtbüro-Team kommende Woche auch gleich mit seiner Arbeit starten kann, erhielt es von ehemaligen Teilnehmern des Parlamentarischen Patenschaftsprogramms (PPP) Hilfe beim Umzug. Das PPP ist ein einjähriges deutsch-amerikanisches Austauschprogramm für Schüler und junge Berufstätige. Auch nach ihrer Rückkehr bleiben die Teilnehmer in Kontakt: Einmal im Jahr veranstaltet der Alumni-Verein ein Treffen, dieses Mal in Heidelberg. Beim Ehemaligentreffen wird aber nicht nur in Erinnerungen geschwelgt, wie Alumni Ralf-Christian Zander erklärte: "Wir versuchen immer eine Kombination aus Spaß und einem ,social day’, sprich einer sozialen Aktion zu machen."

Ein Teil des Austauschprogramms sei auch immer, während der Zeit in den USA Sozialstunden zu leisten. "Das ist wesentlich gängiger und tiefgründiger in den USA verwurzelt, als das bei uns der Fall ist", so Zander. Diese Tradition wolle man auch nach der Rückkehr in die deutsche Heimat weiterleben lassen. Davon profitierte am Samstag das neue Stadtteilbüro: Mit Hilfe der sechs Alumni war die Umzugsaktion und der Möbelaufbau schnell erledigt.

Jetzt gilt es, das Stadtteilbüro bekannter zu machen. Ramirez und Ferdinand schweben da auch schon einige Ideen vor: etwa eine Postkartenaktion an jeden Haushalt in der Südstadt oder auch ein Infostand mitten im Stadtteil, um mit den Bewohnern ins Gespräch zu kommen. Später wären auch Stadtteilspaziergänge, ein Gartenfest oder etwa ein Stadtteilweihnachtsbaum denkbar.

Die Gemeinsamkeit steht dabei immer im Vordergrund, wie Ramirez betonte: "Wir wollen miteinander im Stadtteil was bewegen. Es gibt schon viele Einrichtungen, die hier sehr aktiv sind und da gilt es jetzt reinzuschauen und zu sehen, was sind deren Stärken, wo braucht man vielleicht noch Unterstützung und wie können wir Fäden zusammen führen und Synergieeffekte schaffen."