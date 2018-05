Von Manfred Bechtel

Heidelberg. Festtage und Feiern der verschiedenen Religionen verzeichnet der Interreligiöse Kalender, den die Stadt zusammen mit dem Interreligiösen Dialog herausgibt. Zunächst nahmen Vertreter der Evangelischen und der Katholischen Kirche, der Jüdischen Kultusgemeinde und der Muslime an diesem Dialog teil, initiiert unter Federführung von Integrationsbürgermeister Wolfgang Erichson. Als fünftes Mitglied sind seit 2012 die Bahai (ursprünglich: Bahá’í) vertreten. Sie begingen Anfang des Monats die Ridvan-Zeit. Die RNZ nahm diese höchste Festzeit zum Anlass, die Religionsgemeinschaft zu besuchen.

Über einen eigenen Tempel verfügt die kleine Gemeinde freilich nicht, die Zusammenkünfte finden abwechselnd bei den Mitgliedern statt. In Rohrbach trafen sich die Bahai jetzt zu einer schlichten Andacht, gefolgt von einem gemeinsamen Essen. Im Mittelpunkt stand das Gedenken an ihren Religionsstifter Bahá’u’lláh (sprich: "Bahaula"), der sich 1863 in einem Garten bei Bagdad zum ersten Mal als der Bote Gottes für das Zeitalter zu erkennen gab. Der persische Adlige lebte von 1817 bis 1892, erlitt vierzig Jahre Exil und Kerkerhaft und offenbarte umfangreiche heilige Schriften. Er sah sich als der Jüngste in der Linie der Gottesboten zu denen Abraham, Krishna, Moses, Buddha, Zarathustra, Christus und Muhammed gehören. Nach ihm, so lehrt er, werden auch weitere Gottesboten erscheinen.

Der Bahá’í-Glaube hebt das Verbindende der Religionen hervor und betont die Friedfertigkeit. Dennoch wird er vielfach angefeindet. "Im Westen ist es gar kein Problem, in Ländern wie Deutschland, wo Religionsfreiheit Teil der Verfassung ist", sagt der Kinderarzt Neysan Rafat bei einem Gespräch am Rande der Ridvan-Feier. Anders sei es in einigen muslimischen Ländern. "Gerade im Herkunftsland Iran werden die Bahai bis zum heutigen Tage verfolgt. In der Schule ist es schwierig, sie dürfen nicht studieren, das Leitungsgremium ist erst kürzlich nach zehn Jahren Haft freigekommen", berichtet Rafat. Ihnen werde vorgeworfen, Spione für Israel zu sein, weil das Weltzentrum in Israel ist. "Es ist unverständlich, dass die Religionen nicht in der Lage sind - obwohl sie die Botschaft der Liebe Gottes bringen - miteinander in Harmonie zu verkehren", so Rafat. Das es ja, was im interreligiösen Dialog zusammen gemacht werde. "Wir treffen uns dort regelmäßig, wir lernen einander erst einmal kennen und tauschen uns über Glaubensinhalte aus", so Rafat.

"Die Bahai sind keine Sekte des Islam", darauf weist die Agrarwissenschaftlerin Dorothée Dreher bei dem Gespräch hin. Wenn man alle Religionen Gottes als eine betrachtet, dann sei die Bahai-Religion die nächste Stufe nach dem Islam, habe aber eine ganz neue, eigene heilige Schrift, einen eigenen Gesandten Gottes und sei damit eine unabhängige Religion. "Ihre zentrale Botschaft ist die Einheit der Menschheit und dass diese Einheit letztlich zum Weltfrieden führen wird", so Dreher.

Die Bahai sind eine der kleineren Religionsgemeinschaften, aber sie sind geografisch mit am weitesten verbreitet und werden zu den Weltreligionen gezählt. Sie treten ein für fortschrittliche Werte wie die Gleichberechtigung von Frau und Mann, für die vollständige Aufhebung der Rassentrennung, wirtschaftliche Gerechtigkeit, allgemeine Bildung, und sie glauben, dass Religion und Wissenschaft einander ergänzen. Andererseits verzichten sie auf einen Klerus, religiöse Riten sind auf ein Minimum reduziert. Ihre Gremien wählen sie demokratisch.

Wie wird man Bahá’í? "Ich bin in eine Bahai-Familie geboren", sagt Rafat. Dennoch wurde er nicht automatisch Mitglied. Von seinen Eltern und im Unterricht wurde er in allen Religionen unterwiesen. Erst im Alter von 15 Jahren durfte er sich für seine Religion frei entscheiden. Dagegen lernte Dreher die Gemeinde als junge Erwachsene kennen und erklärte sich ein paar Jahre später zum Glauben. "Das ist keine Konvertierung in dem Sinne, wie man das von anderen Religionen kennt, weil man dadurch die vorherige Religion nicht ablegt."

Info: Zu den wöchentlichen Andachten sind Interessierte eingeladen. Mehr Infos im Internet unter www.heidelberg.bahai.de, direkt per Mail an heidelberg@bahai.de oder unter der 06221/896264. Kinderklasse werden für zwei Altersgruppen (4 bis 6 Jahre und 7 bis 9 Jahre) 14-täglich sonntags um 15.30 Uhr in Rohrbach angeboten.