Von Manfred Bechtel

Heidelberg-Handschuhsheim. "Zu Heidelberg auf dem marckt bey nacht" nahm das Unglück im Dezember 1600 seinen Lauf: Friedrich von Hirschhorn und Hans von Handschuhsheim trugen ihren Streit mit blanken Waffen aus, wobei der Hirschhorner dem Handschuhsheimer den Degen "tückischer weis, unversehens und ganz unredlich oben am dicken Teil des Schenkels so tief hinein gestochen, daß das wehr beinahe unden am knie wieder heraus gangen." So berichtet es der Chronist Dr. Marcus zum Lamm.

In seinen Augen war es Mord, denn Friedrich habe dem Handschuhsheimer den Degen in "ganz grausamer, abscheulicher, mörderischer weis in der wunden herumgedrehet und ihm also damit die Adern also zerschnitten, das man hernacher das Blut nit stillen können". Hans starb im Alter von 15 Jahren, und mit ihm ein traditionsreiches Rittergeschlecht. "Dann er ist gewesen der einige und letze manliche Erb deß löblichen und uralten stammes von Hendschuchsheim", predigte Pfarrers Johann Bockstad, als der Junker zu Grabe getragen wurde.

Hintergrund Handschuhsheim Ein Spion im Lager: Als Raubritter betätigten sich die Inhaber der Burg Tannenberg zwischen Bensheim und Darmstadt an der Bergstraße: Sie plünderten Kaufleute auf dem Weg nach Frankfurt aus. Um dem Treiben ein Ende zu bereiten und die Burg zu zerstören, fand sich 1399 eine große Koalition zusammen, der neben anderen der Pfalzgraf und der Bischof von Mainz angehörten. An der Belagerung nahm auch Dieter IV. als pfalzgräflicher Marschall teil. Eines Tages setzte der Handschuhsheimer einen Verdächtigen fest, den er für einen Spion hielt. Der Gefangene aber gab an, "die burgermeister zu Frankfort" hätten ihn geschickt. Jetzt schreibt Dieter an die Frankfurter, um die Behauptung zu überprüfen. Dieser Brief ist überliefert, die Antwort leider nicht, wohl, weil die Belagerer anderes zu tun hatten, als ihre Post abzuheften. Im Sinne des Festgesetzten bleibt zu hoffen, dass die Antwort zu seinen Gunsten ausfiel. Denn: "Wenn ihr ihn nicht hergesandt habt", schreibt Dieter, "so muss man mit ihm verfahren, wie es dann geboten ist". Was das bedeutete, kann man sich unschwer vorstellen. bec

Vom Ende der Ritter von Handschuhsheim zeichnet die Überlieferung ein eindringliches Bild. Wenig wissen wir aber über die Anfänge. "Der Gang in die Archive ist nicht so wirklich gewagt worden", sagt der Historiker Stefan Bröhl. Er hat ihn jetzt gemacht für seine Masterarbeit "Die Ritter von Handschuhsheim - Kurpfälzischer Niederadel im Spätmittelalter": In Karlsruhe, Würzburg, Darmstadt, Speyer und Worms hat er weit verstreute Archivalien zusammengetragen. Daraus schrieb er die Geschichte einer "der führenden Adelsfamilien der Pfalz im späten Mittelalter". Sie gehörte "jenem elitären Kreis von Familien an, die sich durch eine Nähe zum pfalzgräflichen Hof auszeichneten". Gleichzeitig tritt der "Kampf um das Lorscher Erbe und um die Vorherrschaft an der Bergstraße zwischen zweier der vornehmsten Fürstentümer des Reiches, der Pfalzgrafschaft bei Rhein und des Erzstifts Mainz" in den Blick.

Das Dorf Handschuhsheim gehörte zu der 763 gegründeten Reichsabtei Lorsch. Dienstleute des Klosters nahmen im Ort die Rechte des Grundherren wahr. "Belastbare Belege für eine Führungsschicht, die sich ‚von Handschuhsheim‘ nannte, haben wir erst seit dem 12. Jahrhundert", stellt Bröhl fest. Allgemein wird vermutet, dass es zwei Familien gab. Mit der Älteren verbinden sich die Namen Rumhard und Ingram. Diese Sippe verlegte sich später nach Heidelberg und Wieblingen. In der jüngeren Familie tauchen die Leitnamen Swigger und Morhard auf. Sie sind die Vorfahren von Dieter I. (gestorben vor 1316), der als "Stammvater" aller späteren Handschuhsheimer gilt. Ihr Stammsitz war die Tiefburg. Diese gehörte ab 1320 zum Territorium des Erzstifts Mainz, nachdem es den Mainzer Erzbischöfen gelungen war, Burg und Amt Schauenburg mit den Dörfern Dossenheim, Handschuhsheim und Neuenheim zu erwerben.

Hintergrund Handschuhsheim - Tiefburg als repräsentativer Wohnsitz "Vor dem 15. Jahrhundert ist die Handschuhsheimer Burg in den Quellen nicht fassbar", schreibt Stefan Bröhl in seiner Masterarbeit über die "Ritter von Handschuhsheim". Vorher könnte ein herrschaftlicher Gutshof mit einem Wohnturm an ihrer Stelle bestanden haben. Wall und wasserführender Graben wären im Laufe der Zeit hinzugekommen. Dabei diente die Niederungsburg nicht in erster Linie der Verteidigung; Belagerung und Beschuss, zumal vom Berg herab, hätte sie wohl nicht lange standgehalten. Aber mit dem Bauwerk konnten ihre Besitzer zeigen, dass sie einen repräsentativen, ritterlichen Wohnsitz hatten. Das hinderte die Ritter nicht daran, sich nach einer Höhenburg umzusehen: Mit Kapital beteiligten sie sich an verschiedenen Objekten. Ihr Blick richtete sich besonders auf die Schauenburg oberhalb von Dossenheim. Fast 100 Jahre lang, mit einigen Unterbrechungen, wurden sie dort Pfandbesitzer mit allen Rechten. Sie steckten viel Geld hinein, um am Ende doch mit leeren Händen dazustehen. Später gab es einen hartnäckigen Streit mit den Landschaden um die Neckarsteinacher Hinterburg, auch da zogen die Handschuhsheimer den Kürzeren. Nach dem Aussterben ihres Stammes ging ein Teil des Besitzes an die Grafen von Helmstatt aus dem Kraichgau. Die Kriege des 17. Jahrhunderts verwüsteten die Pfalz; von der Tiefburg blieb nur eine Ruine. Um sie vor dem gänzlichen Verfall oder gar dem Abriss zu bewahren, wendete Graf Raban von Helmstatt zwischen 1911 und 1913 erhebliche Mittel für die Restaurierung auf. 1950 erwarb die Stadt Heidelberg das Denkmal. Heute ist die Burg der gesellschaftliche Mittelpunkt des Stadtteils. Schon lange hegen Heimatforscher die Vermutung, es habe eine zweite Burg gegeben. Schließlich müsste auch die ältere Familie einen Sitz am Ort gehabt haben. Die Annahme stützt sich auch auf den seit 1267 bezeugten Gewannnamen "Birgel/Bürgel" auf einem Vorsprung des Heiligenberges. Das könnte auf eine "kleine Burg" hinweisen. Beweise dafür gibt es allerdings nicht. (bec)

In diesem Spannungsfeld zwischen Mainz und Kurpfalz mussten die Handschuhsheimer Ritter ihr Glück finden. Ihre Dienste und ihr Rat waren durchaus begehrt, das wird schon bei Dieter II. als Truchsess und Hofmeister des Kaisers Ludwig des Bayern deutlich. Sein Enkel, Dieter IV. (gestorben wahrscheinlich 1404) war Marschall und Hofmeister, er diente drei Kurfürsten, Ruprecht I., II. und Ruprecht III., der deutscher König wurde. Als es 1460 zur offenen Auseinandersetzung zwischen Friedrich I. von der Pfalz und Mainz kommt, sind die Handschuhsheimer auf der Seite des Pfälzers. Die Schauenburg, die zu Mainz gehört, wird belagert, eingenommen und zerstört. Auch zwei Jahre später stehen die Handschuhsheimer an Friedrichs Seite, als dieser in der Schlacht bei Seckenheim seine Vorherrschaft in der Region sichert.

Name Handschuhsheims geht wohl auf einen Franken zurück Beim Gang durch Handschuhsheim begegnet einem das Wahrzeichen auf Schritt und Tritt. Dabei geht der Handschuh wohl auf eine Fehldeutung zurück. Der Name des Dorfes taucht als "Hantscuhesheim" 765 erstmals im Lorscher Codex auf und sagte wohl aus, dass ein fränkischer Adliger hier seinen Sitz hatte. Nach der Namenslogik könnte er "Antsco" oder ähnlich geheißen haben. Als sich die Leute nicht mehr an den fränkischen Altvorderen erinnerten, muss irgendwie ein "Handschuh" daraus geworden sein. Die Ortsritter nahmen ihn in ihr Wappen, wohl um zu dokumentieren: "Wir sind hier die Herren, wir haben hier Rechte!" Zum Jahre 1376 lässt sich das "redende Wappen" als Markenzeichen der jüngeren Familie zum ersten Mal nachweisen, und zwar auf dem Grabstein Heinrichs II. in der St.-Vitus-Kirche. Dass das Symbol auch von einem Angehörigen der älteren Familie verwendet wurde, hat der Historiker Stefan Bröhl erst kürzlich herausgefunden. In Darmstadt fand er ein Siegel mit dem typischen Handschuh, verwendet von Ingram von Wieblingen. Das hält Bröhl für ein stärkeres Indiz, dass diese Familien vielleicht doch enger zusammenhängen, als man das vermutet hatte. Danach könnten sich verschiedene Zweige eines Familienverbandes nach ihrem jeweiligen "Dienstort" Handschuhsheim, Bergheim oder Wieblingen genannt haben. (bec)

In Handschuhsheim initiierte Dieter V. wahrscheinlich den gotischen Umbau der Vituskirche. Grabmale erinnern dort an ihn und andere Familienmitglieder. Mit seinem Tod im Jahr 1487 geht für das Ortsgeschlecht die Zeit großen politischen Einflusses zu Ende.

"Eine durchaus erfolgreiche, sehr alte Familie", urteilt Bröhl. "Sie sind seit dem 12. Jahrhundert bis 1600 nachweisbar, existieren 400 Jahre. Manche Dynastien schaffen nur so 100, 200 Jahre." Ein entscheidender Schritt über den ritterlichen Stand hinaus ist ihnen aber nicht gelungen. "Am weitaus häufigsten werden sie in den Quellen mit dem Zusatz ‚von Handschuhsheim‘ und ohne weitere Prädikate genannt." Auch gelang es ihnen nicht, ein geschlossenes Territorium aufzubauen. Nennenswerten Eigenbesitz hatten sie nur an der südlichen Bergstraße, in und um Handschuhsheim. Der Großteil waren Lehen von verschiedenen Fürsten. Viel wurde wieder eingezogen, nachdem die Familie ausgestorben war.