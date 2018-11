Von Karin Katzenberger-Ruf

Heidelberg. Hinter einem Baum in der Gaisbergstraße hat sich der Beobachtungsposten versteckt. So nennt sich im Polizeijargon der Beamte, der bei Verkehrskontrollen kurze Personenbeschreibungen per Funk an den nächsten Posten durchgibt. "Ganz in Schwarz gekleidet, weißes Fahrrad", lautet eine seiner Durchsagen am Donnerstagmorgen. Zwischen 7.45 und 8.30 Uhr werden am Kontrollpunkt "Adenauerplatz" in Höhe Gaisbergtunnel mittels elektronischer Messung 377 Personen registriert, die den Ampelübergang mit dem Fahrrad oder zu Fuß überqueren. Zwölf Radfahrer, die Richtung Bismarckplatz unterwegs sind, missachten dabei das Rotlicht.

Dieser Verstoß wird, je nach Dauer der Rotlichtphase, mit 60 oder 100 Euro Bußgeld geahndet - plus 27,50 Euro Bearbeitungsgebühr. Wer im Besitz eines Führerscheins ist, kassiert auch noch einen Punkt in Flensburg. Dennoch versichert Einsatzleiter Michael Arnold vom Verkehrskommissariat: "Wir kontrollieren nicht, um die Radfahrer zu ärgern, sondern um die Verkehrssicherheit im Heidelberger Stadtgebiet zu erhöhen."

Ordentlich was los: Im morgendlichen Berufsverkehr fahren viele über die Ampel vor dem Gaisbergtunnel.

Auslöser für die November-Kontrollen war ein schwerer Unfall genau an dieser Stelle am Adenauerplatz, bei dem am 11. Oktober ein Radler vom Auto erfasst wurde und lebensgefährliche Verletzungen erlitt. Sebastian Kalxdorf - der Beobachtungsposten - ist selbst begeisterter Radfahrer. Von seinem Posten in der Gaisbergstraße aus beobachtet er auch Radler, die zügig fahren und beim Umspringen der Ampel von Grün auf Rot nicht anhalten, weil sie sonst eine gefährliche Vollbremsung hinlegen müssten. Angesichts solcher Situationen fragt man sich, warum Radampeln keine Gelbphasen haben - dann würden es viele vielleicht "ausrollen" lassen.

Kurz nach 7.30 Uhr ist an diesem Morgen der größte Schwung Radler schon durch. Es sind vor allem Schulkinder mit bunten Fahrradhelmen. Zu denen, die angehalten werden, gehört eine 14-Jährige. Warum ist sie bei Rot gefahren? "Wir hatten an der Schule gestern Theaterabend, der ging bis halb elf, die meisten haben deshalb heute verschlafen", erklärt das Mädchen und ruft einer Klassenkameradin nach: "Sag bitte Bescheid, dass ich später komme." Die Schülerin ist einsichtig und kommt wegen ihres jungen Alters mit einer mündlichen Verwarnung davon.

Kurz darauf gesteht ein junger Arzt sein "Fehlverhalten" ein. Er arbeitet am Bethanienkrankenhaus und ist am frühen Morgen unterwegs zu einer Fortbildungsveranstaltung ins Neuenheimer Feld. Wie alle anderen, die angehalten werden, hat er es einfach nur eilig. "Es kommt aber nur ganz selten vor, dass jemand unhöflich reagiert", so der Polizeibeamte Steven Au. Am Adenauerplatz gab es im November elf Radkontrollen zu unterschiedlichen Uhrzeiten. Bei über 100 Verstößen war es laut Michael Arnold rund 40 Mal die rote Ampel und ansonsten "Fahren ohne Licht" - das kostet übrigens 20 Euro.