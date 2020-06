Ein alltägliches Bild in der Heidelberger Hauptstraße: Lieferverkehr, der auch nach 11 Uhr die Passanten behindert. Die Poller sollen das verhindern. Foto: Philipp Rothe

Heidelberg. (bms) Endlich ist es soweit: Seit Jahren wird über den Einsatz von Pollern im Rahmen des Verkehrslenkungskonzepts Altstadt gesprochen. In der Bezirksbeiratssitzung informierte die Stadt nun über die Fortschritte der Planung. An den drei Standorten Hauptstraße/Sofienstraße, Hauptstraße/Kornmarkt und Grabengasse/Plöck werden die versenkbaren Pfosten baulich als erstes umgesetzt. Weitere Standorte sollen folgen.

Ziel der Maßnahme ist es, den Autoverkehr im Fußgängerbereich Altstadt einzuschränken. Die ersten drei Poller sind aber ganz besondere. Es handelt sich um sogenannte Hochsicherheitspoller, oft auch Anti-Terror-Poller genannt. Sie sollen die sensiblen Innenstadtbereiche schützen. Los geht dieses Bauvorhaben im Oktober, Mitte November sollen die ersten drei Pfosten stehen. "Davon gehe ich aus, denn wir brauchen sie als Schutz für den Weihnachtsmarkt", erklärte Thomas Bollian vom Amt für Verkehrsmanagement.

Die Anzahl der in den Boden eingesetzten Teile richtet sich nach der Straßenbreite. An den Rändern werden die Poller feststehend sein, andere zur Straßenmitte hin versenkbar. Wie die Poller von wem und wann bedient werden, sei es per Funk, Schlüssel, Nummernschilderkennung oder einem anderen System, sei letztlich noch nicht entschieden, machte Bollian klar. Die Gesamtausgaben für die drei Standorte liegen bei rund 715.000 Euro.

Die Beiräte stimmten der Vorlage mit großer Mehrheit zu. Grundsätzlich begrüßten sie die Aufstellung der Poller an den drei Standorten. Ursprünglich habe man jedoch mal von 24 für die Altstadt gesprochen. "Immerhin sind es jetzt bald drei. Das ist doch schon mal ein Anfang", meinten Klaus Hekking (CDU) und Doris Hemler (Grüne). Peter Seidel (SPD) hätte die Poller gerne zuerst in der Theaterstraße gesehen, Gerd Guntermann (GAL) fand die drei Standorte allerdings "sehr, sehr ärmlich". Der Autoverkehr werde sich einfach andere Wege suchen, befürchtete er. Auch Franz Bartholomé (Grüne) ärgerte sich und kritisierte die "Langsamkeit der Verwaltung" bei der Umsetzung des Gesamtvorhabens: "Wird jetzt noch länger rumgeplant, bis gar kein Geld mehr da ist?" Martin Kragl vom Amt für Verkehrsmanagement konnte wenigstens die Zusage machen, dass die Bodenschwellen in der Theaterstraße bleiben sollen.