Von Timo Teufert

Heidelberg. Fast 32 Jahre lang war Andreas Keller im Vorstand der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in Heidelberg aktiv, 16 Jahre davon als Vorsitzender. Im April hat er sein Ehrenamt an seinen bisherigen Stellvertreter Alexander Walter abgegeben. Doch natürlich ist Keller - den alle in seinem Verein nur "Fips" nennen - nach so langer Zeit immer noch für "seine" DLRG da: Für die Rettungsorganisation kümmert er sich weiterhin um die Schwimmausbildung und hat erst vor Kurzem ein 24-Stunden-Schwimmen im Bad des Olympiastützpunktes federführend organisiert.

"Ich vermisse nichts. Ich mache noch genug. Aber ich habe nicht mehr die Gesamtverantwortung für den Verein", berichtet Keller über die Zeit seit der Amtsübergabe. Zur Entscheidung, die Verantwortung abzugeben, hat auch seine Partnerin Nora Petzold beigetragen. Er wolle freier sein und die Beziehung mehr leben. Zumal Petzold gerade ein Lehrvikariat in Ladenburg begonnen hat und beide dorthin umgezogen sind. Keller genießt es aber auch, seine freie Zeit besser einteilen zu können: "Die Pflichttermine, die mich in meiner Freizeitgestaltung eingeschränkt haben, entfallen jetzt." Stattdessen versucht er, zwei Mal pro Woche zum Fußballspielen zu gehen. "Das ist meine kleine Insel, mein Ausgleich."

DAS PORTRÄT

Zur DLRG kam Keller über den Partner seiner Mutter. Dieter Scholl war als Technischer Leiter und Rettungstaucher in der Heidelberger Ortsgruppe sehr aktiv und hat Keller einfach mitgenommen. "So bin ich da reingerutscht", berichtet Keller. Scholl ist auch für den Spitznamen verantwortlich, den außer den Rettern eigentlich niemand verwendet: "An meinem ersten Abend im Schwimmbad hat Dieter mich als ,Fips’ vorgestellt", erinnert sich Keller. Dabei hatte ihn bis dahin immer nur sein Opa so genannt, weil er rumkletterte, wie Fips der Affe. "Ich wollte den Spitznamen mal ablegen, aber das kriegt man nicht mehr raus", sagt Keller. Manchmal passiere es sogar, dass er von neuen Mitgliedern angesprochen werde: "Sag mal Fips, wer ist eigentlich dieser Andreas Keller?", lacht der 48-Jährige.

Zunächst war Keller vier Jahre lang Jugendleiter und übernahm dann weitere Aufgaben im Verein: Nach einer Station als Ausbildungsleiter wurde er 1998 stellvertretender Vorsitzender und ab 2002 dann Vorsitzender. "Peter Kocks war nicht nur mein Vorgänger, er war auch ein großer Mentor und hat mich gut auf die Amtsübernahme vorbereitet", sagt Keller. Trotzdem habe er sich - damals mit Anfang 30 und eher introvertiert - manchmal gefragt, ob es der richtige Job für ihn ist.

Denn der Job habe auch Nachteile: "80 Prozent der Arbeit, die man als Vorsitzender macht, wird nicht gesehen, weil man im Verein nicht mehr präsent ist." Durch die hohe Arbeitsbelastung - Keller wendete pro Jahr zwischen 800 und 900 Stunden für sein Ehrenamt auf - rücke man immer weiter aus dem Aktivenkreis heraus. Zuvor war er als Bootsführer und Wachleiter immer mitten im Geschehen. "Man kann aber nicht repräsentieren und Netzwerke aufbauen und gleichzeitig im Wachdienst aktiv sein", ist Keller überzeugt. Deshalb müsse man lernen, mit der Situation umzugehen. "Ich habe mich immer bemüht, präsent zu sein, aber das klappt nicht immer." Zumal er neben seinem Amt auch im Vorstand des Stadtjugendrings aktiv ist und acht Jahre im Vorstand des Stadtteilvereins Bergheim mitarbeitete - zunächst als Beisitzer, später als stellvertretender Vorsitzender.

Was ihn trotz des enormen Aufwands antrieb, sein Ehrenamt weiter auszuüben, war seine Vision: "Ich wollte, dass unsere Unterkunft aus der Schmuddelecke im Gewerbegebiet Wieblingen herauskommt", sagt Keller. Der Verbleib in zwei alten Wellblechhallen - gegenüber befand sich ein Bordell - wäre langfristig der Tod der DLRG gewesen, ist Keller überzeugt. Um besser für eine neue Unterkunft kämpfen zu können, stellte er für die Verwaltungsaufgaben eine 450-Euro-Kraft für die Geschäftsstelle ein. Und so fand die DLRG nach langen Verhandlungen, umfangreichen Planungen und einer aufreibenenden Bauphase im 2015 eingeweihten Rettungszentrum an der Mannheimer Straße zusammen mit der Freiwilligen Feuerwehr ein neues, ansprechendes Zuhause.

"Mein Traum war ein modernes Gebäude, das auf die Bedürfnisse der DLRG zugeschnitten ist. Diese Vision war immer mein Antrieb", sagt Keller. Doch er wollte der DLRG auch immer etwas zurückgeben: "Der Verein hat mir Halt gegeben und mich über Wasser gehalten. Wenn ich in der Jugend den Verein nicht gehabt hätte, sähe mein Leben heute anders aus", ist Keller überzeugt. In einer Null-Bock-Phase sei er in der zwölften Klasse einfach nicht mehr in die Schule gegangen und schmiss schließlich auch das Abitur - nur zur DLRG ging er regelmäßig. "Es hat mich geprägt, dass man mir bei der DLRG früh Verantwortung übertragen hat", sagt Keller. Als seine Mutter mitbekam, dass er nicht mehr zur Schule ging, blieb das Donnerwetter aus: "Sie hat mich vor die Entscheidung gestellt, ob ich weiter zur Schule gehen oder eine Ausbildung machen wolle", berichtet Keller. Er sei seiner Mutter sehr dankbar, dass sie ihm den Weg gewiesen und ihn aufgefangen habe.

Keller schrieb daraufhin unzählige Bewerbungen und hatte schließlich im Bestattungshaus Kurz-Feuerstein ein Vorstellungsgespräch und lernte dort Bürokaufmann. Nach einer kurzen Unterbrechung nach der Ausbildung kehrte er zurück: "Der Job hat mir gefehlt, vor allem der Kontakt zu den Menschen." Keller bildete sich zum Fachberater weiter und begleitet heute Angehörige und plant Beerdigungen. "Während meiner Ausbildung wollte ich nie einen Verstorbenen sehen. Erst als ich zurückkam, habe ich alles gemacht." Schließlich müsse er auch die praktische Seite des Bestatterberufs kennen, wenn er mit Angehörigen spreche. "Ich kann nicht seriös über Dinge reden, die ich noch nie erlebt habe", ist der 48-Jährige überzeugt. Sein Beruf macht ihm nach wie vor sehr viel Spaß: "Es ist ein sehr sozialer Job, schließlich ist man für Menschen in einer ganz schweren Lage da."

So wie er sich über die Dankbarkeit der Angehörigen im Job motiviert, treiben ihn auch in der Schwimmausbildung die kleinen Dinge an: "Es macht mich unheimlich zufrieden, wenn ich das Strahlen eines Kindes sehe, das gerade sein Seepferdchen geschafft hat", sagt Keller. Das sei für ihn genau so viel Wert wie die großen Dinge, die er in seiner Zeit als Vorsitzender für die DLRG erreicht habe. Dass Kinder Schwimmen lernen, ist für Keller nach wie vor ein wichtiges Anliegen: "Die Ausbildung wird in vielen Städten und Gemeinden vernachlässigt", ist er besorgt. Man brauche Schwimmbäder, die als Sportstätten das Schwimmen in den Mittelpunkt rückten, nicht nur Spaßbäder. "Dadurch nimmt das Problem des Nichtschwimmens zu und die Schwimmfähigkeit der Kinder immer weiter ab", warnt Keller.